Zašto je glava Madura prvo vrijedila 15, pa 50 miliona: Šta krije dokument američkog State departmenta?

Dok se svijetom šire snimci vojne operacije Sjedinjenih Američkih Država (United States of America) u Venecueli (Venezuela), dokument američkog Državnog sekretarijata (State Department), koji je godinama predstavljao temelj potjernice, dobija svoj konačni rasplet.

Proces koji je započeo optužnicom za narko-terorizam, danas je, prema navodima, kulminirao hapšenjem vjerovatno najskuplje „mete“ u historiji američke borbe protiv narkotika.

U dokumentu objavljenom na službenoj stranici Državnog sekretarijata navodi se da Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) nije bio samo predsjednik države, već osoba koja je iz predsjedničke palate Miraflores (Miraflores Palace) navodno upravljala narko-terorističkom zavjerom. Njegovo današnje hapšenje, kako se tvrdi, označava kraj operacije koja je, prema optužbama, decenijama povezivala državni vrh Venecuele s kolumbijskom gerilom Revolucionarne oružane snage Kolumbije (FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Države koje ga ne priznaju kao šefa države

Nikolas Maduro Moros postao je predsjednik Venecuele nakon smrti Uga Čavesa (Hugo Chávez) 2013. godine i proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima 2018. Godine 2019, Narodna skupština Venecuele pozvala se na ustav Venecuele i proglasila da je Maduro uzurpirao vlast i da nije predsjednik Venecuele.

Od 2019. godine, više od 50 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, odbilo je da prizna Madura kao šefa države Venecuele.

Na predsjedničkim izborima u Venecueli, održanim u julu 2024. godine, Maduro se ponovo proglasio pobjednikom, uprkos dokazima koji su, prema navodima, govorili suprotno. Sjedinjene Države su se tada pridružile brojnim drugim zemljama u odbijanju da priznaju Madura kao legitimno izabranog predsjednika na spornim izborima 2024. godine. - navodi se u dokumentu.

"Kartel sunca"

Maduro je pomogao u upravljanju i na kraju predvodio "Kartel sunca" (Cartel de los Soles), venecuelansku organizaciju za trgovinu drogom sastavljenu od visokorangiranih venecuelanskih zvaničnika. Kako je sticao moć u Venecueli, Maduro je učestvovao u korumpiranoj i nasilnoj narko-terorističkoj zavjeri sa Revolucionarnim oružanim snagama Kolumbije (FARC), koja je označena kao strana teroristička organizacija. Maduro je pregovarao o isporukama više tona kokaina koji je proizveo FARC; naložio "Kartelu sunca" da osigura oružje vojnog ranga FARC-u; koordinisao sa trgovcima narkoticima u Hondurasu i drugim zemljama kako bi omogućio trgovinu drogom velikih razmjera; i tražio pomoć od rukovodstva FARC-a u obuci neodobrene paravojne grupe koja je funkcionisala, u suštini, kao jedinica oružanih snaga "Kartela sunca".

U martu 2020. godine, Maduro je optužen pred Sudom za južni okrug Njujorka (New York) za narko-terorizam, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje automatskog oružja i razornih sredstava, kao i za zavjeru u vezi s njihovim posjedovanjem.

Ucijenjena glava

Nakon što je 2020. godine ponuđena početna nagrada do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja i/ili osuđujuće presude protiv Madura, Državni sekretarijat je 10. januara 2025. godine povećao iznos nagrade na do 25 miliona dolara.