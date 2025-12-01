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AMERIČKI ZVANIČNIK

Mark Fleming doputovao u Sarajevo, planiran sastanak s bh. liderima

Radujemo se produktivnim razgovorima o političkoj saradnji, ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji, objavila je Ambasada SAD-a na X-u

Ginkel i Fleming. Ambasada SAD u BiH

FENA

1.12.2025

Direktor Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja Mark Fleming doputovao je danas u Sarajevo na sastanke s liderima Bosne i Hercegovine i kako bi prisustvovao sastanku Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira 2. i 3. decembra.

- Radujemo se produktivnim razgovorima o političkoj saradnji, ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji - objavila je Ambasada SAD-a na X-u.  

# SAD
# AMBASADA SAD U BIH
# BIH
# MARK FLEMING
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