Mark Fleming doputovao u Sarajevo, planiran sastanak s bh. liderima

Direktor Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja Mark Fleming doputovao je danas u Sarajevo na sastanke s liderima Bosne i Hercegovine i kako bi prisustvovao sastanku Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira 2. i 3. decembra.
AMERIČKI ZVANIČNIK
Radujemo se produktivnim razgovorima o političkoj saradnji, ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji, objavila je Ambasada SAD-a na X-u
Ginkel i Fleming. Ambasada SAD u BiH
Direktor Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja Mark Fleming doputovao je danas u Sarajevo na sastanke s liderima Bosne i Hercegovine i kako bi prisustvovao sastanku Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira 2. i 3. decembra.
- Radujemo se produktivnim razgovorima o političkoj saradnji, ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji - objavila je Ambasada SAD-a na X-u.
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