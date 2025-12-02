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BIHAMK

Stanje na putevima: Smanjena vidljivost zbog magle

Vozačima se preporučuje oprezna vožnja

Smanjena vidljivost na pojedinim dionicama. Fena

Dž. R.

2.12.2025

Magla jutros smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama na 50 do 100 metara. Posebno izdvajamo dionice uz rijeke Savu, Lašvu, Vrbas i Spreču, kao i dionice: Lepenica-Tarčin (A-1), Konjic-Jablanica, Glamoč-Mlinište i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje. Na dionicama sa maglom i kolovoz je mjestimično vlažan. 

Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Jajce-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Žitomislići-Doljani, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5t saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
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