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PROŠETAO SARAJEVOM

Vukanović snimio rupu u šahtu: "I volu bi rep iščupali"

Sreća pa sam bio koncentrisan, slomit glavu u tren oka, dodao je

Nebojša Vukanović. YouTube

Dž. R.

3.12.2025

Poslanik u Narodnoj skupštini RS-a i lider stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović objavio je snimak iz Sarajeva u kojem se požalio da se zamalo povrijedio zbog velike rupe u šahtu.

- Pogledajte molim vas kakva rupa, i to u željezu. Naš bi narod rekao 'i volu bi rep iščupali'. Sreća pa sam bio koncentrisan, slomit glavu u tren oka. Ako može da se ovo zamijeni, zakrpi, dok neko nije nogu slomio, stvarno nevjerovatno. Treba biti oprezan na svakom koraku. Sreća pa sam pogledao, slomit nogu u čas posla - rekao je Vukanović.

Rupa u šahtu se nalazi na trotoaru uz tramvajsku prugu na Obali Kulina bana, nedaleko od Narodnog pozorišta na području Općine Centar, a Vukanović je apelovao da se što prije popravi kako neko ne bi stradao.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# SARAJEVO
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