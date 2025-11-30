Vukanović: "Policija me je dočekala ispred CIK-a"

Predsjednik stranke za Pravdu i red Nebojša Vukanović boravio je u Sarajevu i posjetio zgradu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH).

Kako je kazao, u utorak bi trebala biti održana sjednica CIK-a na kojoj će se razmatrati pristigli rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kao i žalbe i pritužbe SDS-a na glasanje.

- Ovog vikenda sam došao u Sarajevo da izvidim situaciju u ulici Danijela Ozme, ispred sjedišta CIK-a BiH, da vidim da li bih u znak protesta mogao prići starim Volvom i popeti ga na stepenice sjedišta institucije, kao što sam ranije protestovao ispred Grada Trebinja, Elektroprivrede Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske te Aleje Svetog Save, gdje sam spriječio izgradnju višespratnice. Bio sam iznenađen kada me ispred CIK-a dočekala patrola policije, pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, očito shvativši da imam ozbiljne namjere pa su djelovali preventivno da me spriječe“, rekao je Vukanović.

On je na sjednici Narodne skupštine RS-a najavio posjetu i protest ispred CIK-a te smatra da ga je policija spriječila u izviđanju, legitimisala i uzela lične podatke, iako je došao pješke.

- Teško je prići CIK-u vozilom zbog žardinjera i betonskih prepreka, ali pronaći ćemo način za protest ukoliko članovi Centralne izborne komisije BiH odluče ignorisati brojne dokaze, pritužbe i primjedbe međunarodnih misija ODIR i OSCE-a. Ako zažmire na brutalnu krađu glasova u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu, pokušat će dati privid legitimiteta pozivajući se na formalne pravne nedostatke i izostanak žalbi posmatrača, koji na mnogim biračkim mjestima nisu imali pristup brojanju, a policija nije reagovala - naveo je Vukanović.

On je također kritikovao predsjednika CIK-a Jovana Kalabu:

- Otkrio sam da je Siniša Karan i režim preko njegove supruge, koja je savjetnik u MUP-u RS-a i penzioner, stavio Kalabu pod kontrolu da glasa u njihovu korist, čak i presudno. Nadam se da će kod drugih članova CIK-a prevladati razum i da će shvatiti koliko je važno kazniti organizovani kriminal i pokušaj prekrajanja izborne volje građana. Glasanje se treba ponoviti – ako je stvarna podrška u narodu, rezultat će se ponoviti, a ukoliko su glasovi pokradeni, kao 2020., sve će se promijeniti iz korijena, a krivci, uključujući članove biračkih odbora, bit će procesuirani i kažnjeni - poručio je Vukanović.