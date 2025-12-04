Sarajevo se oprašta od Šoka, legendarnog diverzanta sa Žuči

Danas u 13 sati na Gradskom mezarju Vlakovo, u Aleji veterana, bit će klanjana dženaza Hadži Aslaniju, legendarnom diverzantu poznatom kao Šok, borcu sa Žuči.

Šok je ostao upamćen po akciji na Visu u zimu 1992. godine, kada je u jednoj od akcija prvi ustao da se bori. Ranjen, ali neumoran, osvojio je dva neprijateljska rova, a kada je izašao držeći u rukama “sijač smrti”, njegovi saborci su viknuli: “Ne pucajte, to je Šok!”

Bio je sitan, povučen, jedva da je govorio, ali na terenu je bio sila koja je otvarala put jedinicama Armije RBiH.

A onda je došao mir koji mu je donio samo tišinu i zaborav. Borio se sa teškim PTSP-om, živio je godinama kao beskućnik, skrivajući se od ljudi, stideći se sudbine.

Grijao se u tramvajima, spavao u razrušenim kućama na Žuči, živio od onoga što mu neko pruži, nikada nametljiv, uvijek dostojanstven.

Tek pred kraj života, zahvaljujući borcima Druge viteške i humanitarnim organizacijama, dobio je obnovljen stan i konačno krov nad glavom.

Posljednjih godina Sarajlije su ga sretale na raskrsnici u Boljakovom Potoku, gdje je tiho prodavao mirise za automobile, čak i nakon moždanog udara.