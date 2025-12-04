Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U 69. GODINI

Preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević

Bio je uvažen i cijenjen kod svih građana Vareša, nevezano koje nacionalnosti i religijske pripadnosti bili

Zdravko Marošević. BHRT

A. O.

4.12.2025

Načelnik Vareša Zdravko Marošević preminuo je nakon teške bolesti u 69. godini života.

Marošević je rođen 1956. godine u Varešu, gdje je završio i osnovnu školu u Vijači. Srednje obrazovanje stekao je u Sarajevu, a prije ulaska u politiku radio je u privredi, a neko vrijeme je bio i samostalni privrednik.

On je bio član HDZ BiH pa je prešao u novu partiju Hrvatski demokratski savez.

Bio je predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš u dva mandata, od 2004. do 2008. i od 2012. do 2016. godine. Na lokalnim izborima 2016. izabran je za načelnika općine Vareš, a na izborima 2024. godine ponovo je potvrđen na toj funkciji. Bio je član HDZ BiH, ali je 2023. godine odlučio napustiti stranku i preći u novoosnovani HDS.

Tokom svog mandata istakao se projektima razvoja lokalne infrastrukture i ekonomije, kao i očuvanjem i promovisanjem rudarske tradicije Vareša.

Bio je uvažen i cijenjen kod svih građana Vareša, nevezano koje nacionalnosti i religijske pripadnosti bili.

BONUS VIDEO:

# VAREŠ
# ZDRAVKO MAROŠEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.