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Poljoprivrednici traže razgovor s premijerom: Blokirat ćemo ceste!

Hoćemo da građanima pokažemo da nas ne doživljavaju kao farmere, a onda će građani shvatiti zašto mi blokiramo saobraćajnice, kaže Kahriman

Poljoprivrednici nemaju drugog načina nego da radikalnim mjerama izbore svoja prava. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

4.12.2025

Ako do sutra ne budu pozvani na razgovor s premijerom, poljoprivrednici iz FBiH za ponedjeljak u podne najavljuju dolazak pred zgradu Federalne vlade u Sarajevo. 

Poruka je to sa skupa gotovo 150 poljoprivrednih proizvođača i predstavnika nekoliko udruženja poljoprivrednika, koji je održan u Vogošći.

Naredni korak

Identičan zahtjev upućen je i sa sastanka u Odžaku, koji je održan sredinom novembra.

Poljoprivrednici su tada zatražili ukidanje obaveze posjedovanja fiskalnog računa kao uvjeta za ostvarivanje prava na podsticaje, da se pravilnici o novčanim podrškama donose najkasnije do 30. septembra za narednu godinu i da se u njegovu izradu uključe predstavnici poljoprivrednih udruženja, a zatražena je i redovna, transparentna i pravovremena isplata podsticaja.

Jedna od primjedbi odnosi se na retroaktivnu primjenu novog pravilnika na kapitalne investicije, uz zahtjev da se podsticaji po tom osnovu obračunavaju u skladu s pravilnikom koji je bio na snazi u momentu dostavljanja aplikacije.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Admir Kahriman kaže da je pred Vladu FBiH planiran dolazak predstavnika poljoprivrednika, dok se kao naredni korak planira blokada saobraćajnica i granica.

Kahriman tokom protesta krajem avgusta: Zakonom je predviđeno od 3 do 6 posto i mi tražimo 4,5 posto. Avaz

- Hoćemo da građanima pokažemo da nas ne doživljavaju kao farmere, a onda će građani shvatiti zašto mi blokiramo saobraćajnice. Želimo razgovarati i tražimo samo ono što nas sljeduje po zakonu – pojašnjava Kahriman.

230 miliona KM

Prema informacijama koje imaju, u nacrtu budžeta za narednu godinu za poljoprivredu je planiran 201 milion KM, što nije u skladu sa zakonom. Poljoprivrednici traže najmanje 230 miliona KM.

- Zakonom je predviđeno od tri do šest posto i mi tražimo 4,5 posto. Međutim, mi možemo tražiti, ali iskreno, dosadašnjim postupanjem pojedinih farmera ili predstavnika poljoprivrednika na terenu, doveli smo se u ovakvu situaciju – dodaje Kahriman.

# POLJOPRIVREDNICI
# PRIJEVOZNICI
# ADMIR KAHRIMAN
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