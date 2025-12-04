Poljoprivrednici traže razgovor s premijerom: Blokirat ćemo ceste!

Ako do sutra ne budu pozvani na razgovor s premijerom, poljoprivrednici iz FBiH za ponedjeljak u podne najavljuju dolazak pred zgradu Federalne vlade u Sarajevo.

Poruka je to sa skupa gotovo 150 poljoprivrednih proizvođača i predstavnika nekoliko udruženja poljoprivrednika, koji je održan u Vogošći.

Naredni korak

Identičan zahtjev upućen je i sa sastanka u Odžaku, koji je održan sredinom novembra.

Poljoprivrednici su tada zatražili ukidanje obaveze posjedovanja fiskalnog računa kao uvjeta za ostvarivanje prava na podsticaje, da se pravilnici o novčanim podrškama donose najkasnije do 30. septembra za narednu godinu i da se u njegovu izradu uključe predstavnici poljoprivrednih udruženja, a zatražena je i redovna, transparentna i pravovremena isplata podsticaja.

Jedna od primjedbi odnosi se na retroaktivnu primjenu novog pravilnika na kapitalne investicije, uz zahtjev da se podsticaji po tom osnovu obračunavaju u skladu s pravilnikom koji je bio na snazi u momentu dostavljanja aplikacije.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Admir Kahriman kaže da je pred Vladu FBiH planiran dolazak predstavnika poljoprivrednika, dok se kao naredni korak planira blokada saobraćajnica i granica.