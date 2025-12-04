Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA KIOSCIMA ŠIROM BIH

U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Amerika ostaje posvećena BiH

Rusija koristi Dodika i Beograd za destabilizaciju, a tvrdnje hrvatskog lobiste o „progonu Hrvata“ ostale bez interesa američkih zastupnika

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

4.12.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Amerika ostaje posvećena BiH.

Rusija koristi Dodika i Beograd za destabilizaciju, a tvrdnje hrvatskog lobiste o „progonu Hrvata“ ostale bez interesa američkih zastupnika.

Istragu o pogibiji 19 ljudi u Jablanici preuzima POSKOK.

Konj Srećko inspirirao slikovnicu za djecu za životnom pričom.

Prijevoznici su poručili kako će blokirati ceste. Traže razgovor s premijerom.

Čitajte i o preprekama za infrastrukturne projekte. Stranci žele da se riješi pitanje državne imovine.

Donosimo i intervju sa profesorom sa FPN-a Elvisom Fejzićem koji poručuje da je SNSD nastavio s destrukcijama i blokadama.

U rubrici „Crna hronika“ čitajte o slučaju ubistva sarajevskog zlatara. Samiru Novaliji ukinuta presuda.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

# SNSD
# JABLANICA
# POLJOPRIVREDNICI
# POSKOK
# BIH
# DNEVNI AVAZ
# ELVIS FEJZIĆ
# SAMIR NOVALIJA
# KONJ SREĆKO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.