U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Amerika ostaje posvećena BiH

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Amerika ostaje posvećena BiH.

Rusija koristi Dodika i Beograd za destabilizaciju, a tvrdnje hrvatskog lobiste o „progonu Hrvata“ ostale bez interesa američkih zastupnika.

Istragu o pogibiji 19 ljudi u Jablanici preuzima POSKOK.

Konj Srećko inspirirao slikovnicu za djecu za životnom pričom.

Prijevoznici su poručili kako će blokirati ceste. Traže razgovor s premijerom.

Čitajte i o preprekama za infrastrukturne projekte. Stranci žele da se riješi pitanje državne imovine.

Donosimo i intervju sa profesorom sa FPN-a Elvisom Fejzićem koji poručuje da je SNSD nastavio s destrukcijama i blokadama.

U rubrici „Crna hronika“ čitajte o slučaju ubistva sarajevskog zlatara. Samiru Novaliji ukinuta presuda.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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