Nerin Dizdar: "Vjerujem da će doći do povećanja minimalca u 2026. godini"

Ministar je objasnio da je fiskalizacija ključni alat za nova povećanja.

- Podsjetit ću vas, zatekli smo minimalac od 500 i nešto konvertibilnih maraka, sada je on već 1.000. Naš je cilj da zaštitimo radnike, sigurno vjerujem da ćemo ići na povećanje minimalca, ne vjerujem da će biti 1.600 maraka, ali vjerujem da hoće biti novo povećanje minimalnih primanja.

- Neki lideri opozicije najavljuju da će za 10 godina uduplati minimalna primanja, ova vlada je za 2,5 godine to učinila, gotovo za 80% - rekao je Dizdar.

Ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH bio je gost emisije "Špica" na Televiziji Sarajevo, gdje je iznio impresivne podatke o ekonomskim rezultatima Vlade FBiH i predstavio novu američku investiciju koja bi trebala okončati energetsku ovisnost Bosne i Hercegovine o Rusiji.

- Jako je bitno u ovoj priči fiskalizacija koju provodimo kako bismo po našoj procjeni stotine miliona sredstava koje su u sivoj zoni, koje pripadaju građanima Federacije, uveli u legalne tokove, kako bi mogli još više povećati ne samo minimalnu platu, nego i penzije i druga socijalna primanja.“

Južna interkonekcija

Dizdar je govorio i o sastanku s direktorom Ureda za evropska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, Markom Flemingom, održanom jučer.

- Centralna tema je zapravo bila implementacija projekta Južna interkonekcija i to je, mogu slobodno reći, nastavak razgovora koje smo imali u aprilu u Vašingtonu - istakao je ministar.

On je naglasio da je cilj dovođenje američkih investitora u ovaj projekt, koji je od izuzetnog značaja za BiH.

- Govorimo o stotinama miliona eura vrijednoj investiciji. Sjedinje Američke Države su važan partner i dolazak investicije puno znači, jer znači stabilnost za Bosnu i Hercegovinu, znači i za energetsku nezavisnost - rekao je Dizdar.

Prekid ovisnosti o ruskom gasu

Najvažnija poruka je prekid decenijske ovisnosti o ruskom gasu:

- Upravo je ovaj projekat izuzetno bitan kako bismo završili priču energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine o Rusiji, o ruskom plinu koja traje već decenijama, sa Južnom interkonekcijom ćemo zapravo prestati biti ovisni o ruskom gasu.

Dizdar je podsjetio da se zimi, "nešto iz određenih političkih razloga i zloupotreba, zna desiti da se prekine dotok gasa"“, ali da će Južna interkonekcija osigurati stabilnost zahvaljujući dvjema gasnim interkonekcijama.

Ministar je najavio i mogućnosti investiranja američkih kompanija u druge važne projekte, uključujući autoputeve i namjensku industriju.

- Naši prijatelji iz Amerike ostaju snažni partneri Bosne i Hercegovine i snaga koja promoviše i štiti njenu državnost i njeno pristupanje Europskoj uniji - zaključio je Dizdar.