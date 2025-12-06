Višća za "Avaz": NATO nas upozorava da se osvijestimo

NATO nas upozorava da se osvjestimo i da počnemo ulagati u vlastitu odbranu i sigurnost. Kaže to za „Avaz“ vojnopolitički analitičar Hamza Višća komentarišući to što je zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska (Shekerinska) kazala je da Alijansa pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini i regionu.

To ulaganje u vlastitu odbranu i sigurnost, navodi Višća, ne može se postići samo materijalnim sredstvima nego i adekvatnim političkim dogovorom i sinergijom koja vodi ovu zemlju i region u prosperitet.

- Ako mislimo gledati Evropu da naoruža povećanjem troškova za pet posto, a da mi ništa ne uradimo što se tiče naše odbrane, ne vjerujem da se možemo osloniti na to da će nas oni štititi, a da mi možemo ovdje širiti hobotnicu korupcije i ne znam čega već-govori Višća.

Naglašava kako je izlišna priča to što se pojedini iz političkog miljea hvale razgovorima u Briselu i obećanjima da se neće dozvoliti nikakav sigurnosni vakuum, dok se pri tome ništa ne radi na tome da se osiguraju sredstva za opremanje Oružanih snaga BiH i popunjavanje hiljadu praznih pozicija u njima.