Višća za "Avaz": NATO nas upozorava da se osvijestimo

NATO nas upozorava da se osvjestimo i da počnemo ulagati u vlastitu odbranu i sigurnost. Kaže to za „Avaz“ vojnopolitički analitičar Hamza Višća komentarišući to što je zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska (Shekerinska) kazala je da Alijansa pomno prati pokušaje Rusije da utiče na unutrašnje procese u Bosni i Hercegovini i regionu.
To ulaganje u vlastitu odbranu i sigurnost, navodi Višća, ne može se postići samo materijalnim sredstvima nego i adekvatnim političkim dogovorom i sinergijom koja vodi ovu zemlju i region u prosperitet.
- Ako mislimo gledati Evropu da naoruža povećanjem troškova za pet posto, a da mi ništa ne uradimo što se tiče naše odbrane, ne vjerujem da se možemo osloniti na to da će nas oni štititi, a da mi možemo ovdje širiti hobotnicu korupcije i ne znam čega već-govori Višća.
Naglašava kako je izlišna priča to što se pojedini iz političkog miljea hvale razgovorima u Briselu i obećanjima da se neće dozvoliti nikakav sigurnosni vakuum, dok se pri tome ništa ne radi na tome da se osiguraju sredstva za opremanje Oružanih snaga BiH i popunjavanje hiljadu praznih pozicija u njima.
- Kako će se Brisel za nas zabrinuti? Kada kažu da prate to znači da prate da li bi bilo kakva eskalacija odnosa na zapadnom Balkanu vezana za uticaj hibridnog ratovanja Rusije na ovom prostroru mogla da utiče na njihovu sigurnost. I u tom smislu možemo očekivati da bi oni mogli intervenisati. Jednostavno, svi gledaju svoj interes-naglašava Višća.
Referirajući se na pregovore koji se odnose na zaustavljanje rata između Rusije i Ukrajine, Višća kaže da, najprije, treba znati da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nije na strani Putina, nego želi izbjeći rat s nuklearnom silom.
- Nisam baš siguran koliko će brzo ti pregovori da poluče neke rezultate, a pogotovo mir iz razloga što Putin, osim što bi htio da napravi sporazum sa Amerikancima, isto tako bi htio da u tom sporazumu ne učestvuju ni Evropska unija ni NATO ni bilo koja druga zemlja - mišljenja je Višća.
Istovremeno, kaže, Evropa je svjesna da je od pada Berlinskog zida do danas rastrošno raspolagala sredstvima koja je imala ne ulažući dovoljno u odbranu.
- Iz tih razloga Evropa bi htjela da se što prije digne na nivo koji bi mogao odvratiti Moskvu od eventualne eskalacije sadašnjeg sukoba sa Ukrajinom. Već sada su procjene da Evropa ne može postići tu snagu koja bi bila dovoljna da u Moskvi zaključe kako im se ne isplati ratovati sa Evropom i da neće imati tu snagu u narednih pet možda i sedam godina. I, htjeli bi da obezbjede takvu situaciju da ne eskalira rat, da imaju dovoljno vremena da se naoružaju i da odnos u kojem zahtijevaju da Ukrajina mora ostati nezavisna, suverena i po pitanju svoje teritorije i budućnosti, odnosno, da taj njihov stav bude podržan snagom njihovih oružanih snaga, pa i ukupnih političkih odnosa geopolitičkog položaja Evropske unije koji je sada vrlo slab -ocjenjuje Višća.