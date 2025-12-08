Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRODNEVNI DOGAĐAJ

EU i UN pokreću novi program protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Jedinstvena prilika da se direktno čuje kako će se konkretno mijenjati sistem podrške preživjelima

Nasilje u porodici. Facebook

FENA

8.12.2025

Evropska unija i Ujedinjene nacije najavile su za danas početak trodnevnog konsultativnog događaja u Sarajevu na kojem će biti predstavljen novi program EU IPA za rodnu ravnopravnost i socijalnu podršku o unapređenju prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini, vrijedan osam miliona eura.

Program je jedan od ključnih stubova Akceleratora rodne ravnopravnosti (GEA), zajedničkog programa koji se realizuje u partnerstvu sa Evropskom unijom, Švedskom i Danskom, a koji UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF implementiraju kroz saradnju Ujedinjenih nacija sa institucijama Bosne i Hercegovine.

To je jedan od najznačajnijih novih programa u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama u BiH i jedinstvena prilika da se direktno čuje kako će se konkretno mijenjati sistem podrške preživjelima, od policije i socijalnih službi, do sigurnih kuća i pravosuđa.

Događaj će na jednom mjestu okupiti više od 120 stručnjaka i praktičara iz 55 gradova uključujući predstavnike ministarstava, centara za socijalni rad, pravosudnih i zdravstvenih institucija, policije, sigurnih kuća, organizacija žena, osoba s invaliditetom, romskih i LGBTQI+ udruženja, omladinskih inicijativa, vjerskih zajednica i medija, najavljeno je. 

# UN
# EU
# NASILJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.