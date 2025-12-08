EU i UN pokreću novi program protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Evropska unija i Ujedinjene nacije najavile su za danas početak trodnevnog konsultativnog događaja u Sarajevu na kojem će biti predstavljen novi program EU IPA za rodnu ravnopravnost i socijalnu podršku o unapređenju prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini, vrijedan osam miliona eura.

Program je jedan od ključnih stubova Akceleratora rodne ravnopravnosti (GEA), zajedničkog programa koji se realizuje u partnerstvu sa Evropskom unijom, Švedskom i Danskom, a koji UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF implementiraju kroz saradnju Ujedinjenih nacija sa institucijama Bosne i Hercegovine.

To je jedan od najznačajnijih novih programa u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama u BiH i jedinstvena prilika da se direktno čuje kako će se konkretno mijenjati sistem podrške preživjelima, od policije i socijalnih službi, do sigurnih kuća i pravosuđa.

Događaj će na jednom mjestu okupiti više od 120 stručnjaka i praktičara iz 55 gradova uključujući predstavnike ministarstava, centara za socijalni rad, pravosudnih i zdravstvenih institucija, policije, sigurnih kuća, organizacija žena, osoba s invaliditetom, romskih i LGBTQI+ udruženja, omladinskih inicijativa, vjerskih zajednica i medija, najavljeno je.