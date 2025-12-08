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SASTANAK

Isak i Mejer razgovarali o jačanju saradnje FMUP-a i UNDP-a

Sagovornici su se suglasni da će zajednički rad na planiranim aktivnostima doprinijeti unapređenju sigurnosnog sektora u Federaciji BiH

Mejer i Isak. FMUP

FENA

8.12.2025

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je danas sastanak sa rezidentnim predstavnikom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Renaudom Mejerom. Razgovarano je o prioritetima te jačanju postojeće saradnje za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.

Isak je istakao važnost podrške UNDP-a u jačanju kapaciteta policijskih struktura Federacije BiH, posebno u oblastima savremenog opremanja, digitalizacije procesa, unapređenja sigurnosnih standarda i izgradnje otpornosti zajednica.

Mejer se zahvalio Isaku na prijemu i ukazanoj prilici za razgovor te istakao važnost otvorenog dijaloga i kontinuirane saradnje između UNDP-a i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Sagovornici su se suglasni da će zajednički rad na planiranim aktivnostima doprinijeti unapređenju sigurnosnog sektora u Federaciji BiH te jačanju vladavine prava i ukupne stabilnosti, saopćeno je iz FMUP-a. 

# UNDP
# FMUP
# RAMO ISAK
# RENAUD MEYER
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