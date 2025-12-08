Isak i Mejer razgovarali o jačanju saradnje FMUP-a i UNDP-a

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je danas sastanak sa rezidentnim predstavnikom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Renaudom Mejerom. Razgovarano je o prioritetima te jačanju postojeće saradnje za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.

Isak je istakao važnost podrške UNDP-a u jačanju kapaciteta policijskih struktura Federacije BiH, posebno u oblastima savremenog opremanja, digitalizacije procesa, unapređenja sigurnosnih standarda i izgradnje otpornosti zajednica.

Mejer se zahvalio Isaku na prijemu i ukazanoj prilici za razgovor te istakao važnost otvorenog dijaloga i kontinuirane saradnje između UNDP-a i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Sagovornici su se suglasni da će zajednički rad na planiranim aktivnostima doprinijeti unapređenju sigurnosnog sektora u Federaciji BiH te jačanju vladavine prava i ukupne stabilnosti, saopćeno je iz FMUP-a.