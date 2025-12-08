Isak razgovarao sa predsjednikom i članovima Komisije za uništavanje zaplijenjenih opojnih droga

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je danas sastanak sa šefom Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti BiH i predsjednikom Komisije za uništavanje zaplijenjenih opojnih droga Draganom Vukadinom, potpredsjednicom Komisije Adom Hasečić, članom Alisom Avdićem i sekretarom Komisije Jasminom Pljevljakom.

Na sastanku je razgovarano o tekućim aktivnostima Komisije, dosadašnjim rezultatima te planovima za naredni period.

Istaknuto je da Komisija od jula, kada je zvanično počela sa radom, prolazi kroz uobičajene izazove početnog funkcionisanja, uključujući uspostavu procedura, tehničkih kapaciteta i koordinacije sa drugim nadležnim institucijama.

Isak je naglasio da Ministarstvo u potpunosti cijeni angažman Komisije u proteklim mjesecima te da će nastaviti pružati punu institucionalnu podršku kako bi se proces uništavanja zaplijenjenih opojnih droga provodio što brže, sigurnije i transparentnije.

Vukadin se zahvalio ministru Isaku na prijemu i istakao da će uz dodatno unaprjeđenje uslova rada, nastaviti realizirati zadatke u skladu sa zakonom i u interesu sigurnosti građana Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.