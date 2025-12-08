Konaković predao nepotpune listove za ovjeru semestra

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Objava feljtona počinje danas, 8. decembra.

U nastavku prenosimo integralno prvi dio inspekcijskog nadzora.

Činjenično stanje

Vezano za Vaš akt broj i datum veze kojim ste Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Inspektorata prosvjetne inspekcije uputili zahtjev za provođenje usmjerenog inspekcijskog nadzora na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića nakon završetka dvogodišnjeg studija, diplome Bakalaureat – menadžer u sportu (nakon završetka trogodišnjeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu studija koji se vrednuje sa 180 ECTS kredita), diplome magistra menadžmenta u sportu (nakon završetka dvogodišnjeg drugog ciklusa studija po bolonjskom sistemu studija koji se vrednuje sa 120 ECTS kredita), informišemo Vas da su kantonalni prosvjetni inspektori za visoko obrazovanje izvršili usmjerene inspekcijske nadzore na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, ul. Patriotske lige 41, Općina Centar Sarajevo, dana 1. 7. 2022. godine, 6. 7. 2022. godine, 7. 7. 2022. godine, 8. 7. 2022. godine, 12. 7. 2022. godine, 13. 7. 2022. godine, 14. 7. 2022. godine, 18. 7. 2022. godine, 19. 7. 2022. godine i 20. 7. 2022. godine, te dopunu dana 28. 7. 2022. godine, o čemu su začinjeni zapisnici.

Napominjemo da ovu obavijest o izvršenim inspekcijskim nadzorima dostavljam nakon zapisnički utvrđenog činjeničnog stanja, analize izuzete dokumentacije i izjava lica prisutnih inspekcijskim nadzorima datim na zapisnike, i da su zapisnici o obavljenim inspekcijskim nadzorima dostavljeni odgovornom licu Univerziteta u Sarajevu radi dostavljanja eventualnih primjedbi u skladu i u roku propisanim članom 43. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj 2/17, 37/21). Imajući u vidu da je period korištenja kolektivnog godišnjeg odmora za 2022. godinu Univerziteta u Sarajevu i da do momenta sačinjavanja ovog akta iste nisu zaprimljene, te ukoliko eventualno dostavljene primjedbe budu od utjecaja na utvrđeno činjenično stanje, postupajući inspektori će Vas kao podnosioce zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora o tome obavijestiti.

U odnosu na navode i okolnosti zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora, na pitanja podijeljena u tri grupe, nakon analize utvrđenog činjeničnog stanja, predočene i dostupne dokumentacije, kao i izjava lica prisutnih inspekcijskim nadzorima datim na zapisnike, dostavljamo sljedeće odgovore:

I Viša sportska škola

1. Da li je i kada Elmedin Konaković upisao dvogodišnji studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, kada je objavljen konkurs za upis studenata, kada je predao prijavu na konkurs za upis i u kojem statusu je upisan na studij?

U inspekcijskom nadzoru je izvršen uvid u Oglas objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 5. 10. 2004. godine, a u kojem je navedeno da na osnovu prijedloga Nastavno-naučnog vijeća, odluke Upravnog odbora Fakulteta, prethodne saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, Fakultet za fizičku kulturu u Sarajevu oglašava prijem dodatne kvote studenata na prvu godinu studija, i to 20 redovnih studenata, 50 vanrednih studenata i 50 studenata na paralelni studij, s rokom prijave sedam dana od dana oglašavanja i naznakom da će se upis kandidata izvršiti nakon prijemnog ispita, a koji datum i vrijeme će biti naknadno određeni, Inspektorima prvobitno nisu predočene navedene odluke Nastavno-naučnog vijeća, Upravnog odbora, Senata Univerziteta u Sarajevu i Vlade Kantona Sarajevo.

Odlukom Vijeća Fakulteta od 18. 10. 2004. godine (protokolisana pod brojem 01-4272/1 od 25. 10. 2004. godine) određuje se termin prijemnog ispita za II generaciju VSŠ za dan 3. 11. 2004. godine s početkom u 17.00 sati, a upis za I i II godinu VSŠ će se obaviti u vremenu od 8. do 13. 11. 2004. godine.

Prijava kandidata Elmedina Konakovića od 27. 10. 2004. godine, (protokolisana pod brojem 02/4373/1 dana 27. 10. 2004. godine) odnosno molba za pristup kvalifikacionom ispitu na prvu godinu Više trenerske škole (u trajanju od II godine), smjer Menadžment i sport.

Naknadno predočena Odluka

Na upit inspektora da li je odobren dodatni rok za upis, ili objavljen drugi konkurs za upis studenata, imajući u vidu da je prijava kandidata Elmedina Konakovića dostavljena nakon proteka roka za prijave na konkurs, pregledu prisutnom ispred subjekta nadzora nije poznato, ali da iz Odluke Vijeća Fakulteta od 22. 11. 2004. godine jednoglasno je usvojen Izvještaj i prijedlog doc. dr. Nusreta Smajlovića, a u kojoj je navedeno da je Vijeće obaviješteno da je obavljen prijemni ispit za prijem kandidata u I godinu VSŠ, da je ispit obavljen 3. 11. 2004. godine i primljeno 180 kandidata, a da će dana 24. 11. 2004. godine biti održan još jedan prijemni ispit za naknadno prijavljene kandidate, te je predočen Spisak kandidata koji su položili kvalifikacioni ispit od 3. 11. 2004. godine iz kojeg je vidljivo da je u dijelu spiska za smjer Sportski menadžer, kandidat Konaković Elmedin.

Inspektorima je naknadno predočena Odluka Upravnog odbora od 2. 9. 2004. godine (protokolisana pod brojem 01-3179/I od 8. 9. 2004. godine) prema kojoj se na prijedlog NNV-a utvrđuje dodatna kvota za upis studenata na dodiplomski studij za narednu akademsku 2004/2005. godinu, i to za 20 redovnih, 50 paralelnih i 50 za vanredni studij. Pregledu prisutni prodekan za nastavu je u inspekcijskom nadzoru na prethodno utvrđeno izjavio da je konkurs objavljen 5. 10. 2004. godine raspisan na osnovu naknadno predočene odluke Upravnog odbora, i da se radi o drugom upisnom roku za dodiplomski četverogodišnji studij, stoga se isti ne odnosi na upis studenata na dodiplomski dvogodišnji studij Više sportske škole, posebno imajući u vidu broj upisanih studenata i činjenica da su se na dvogodišnji studij upisivali kandidati samo u statusu vanrednih studenata, prema Nastavnom planu i programu.

Na traženje inspektora da se predoči konkurs po kojem je izvršen prijem studenata na Višu sportsku školu 2004./2005. godine, kao i odluke koje su osnov za objavu predmetnog konkursa, inspektori su informisani da ne mogu pronaći u arhivi predmetni konkurs ili neki drugi dokument koji se odnosi na isti, te do okončanja inspekcijskog postupka isti nije predočen.

Uvidom u Matičnu knjigu studenata dodiplomskog studija broj V (oznaka VSŠ od 738), utvrđeno je da je pod brojem dosjea 839 upisan Konaković Elmedin u statusu vanrednog studenta, smjer Sportski menadžment, dana 15. 11. 2004. godine, u I semestar. U Matičnoj knjizi nisu evidentirani datumi spisa II, III, i IV semestra niti datumi ovjera istih, dok su evidentirani datumi polaganja i ocjene položenih ispita (ukupno 19 ispita), datum diplomiranja 24. 6. 2006. godine i diplome broj 405/06. Neposrednim opažanjem utvrđeno je da su svi kandidati u navedenoj Matičnoj knjizi, i to od rednog broja 738 do 927 upisani na dan 15. 11. 2004. godine bez evidentiranih datuma ovjere semestara i godina. Predočena je i Matična knjiga studenata dodiplomskog studija broj IV, od broja 483–737, (oznaka VTŠ) u kojoj su također od rednog broja 715 do broja 737 upisani studenti na dan 15. 11. 2004. godine, te je inspektorima pojašnjeno da je Studentska služba izvršila upis svih studenata te generacije na isti datum.

Nadalje je izvršen uvid u Upisni list studenta Elmedina Konakovića od 3. 12. 2004. godine, iz kojeg je vidljivo da se imenovani upisao kao vanredan student u prvi semestar Više sportske škole i Listovima o prijavama semestara, i to I semestra od 3. 12. 2004. godine ss popisom nastavnih predmeta I godine studija, List o prijavi semestra I godina (bez datuma) sa popisom nastavnih predmeta I godine studija, List o prijavi semestra II godina (bez datuma) sa popisom nastavnih predmeta II godine studija i List o prijavi semestra II godina (bez datuma) sa popisom nastavnih predmeta II godine studija, s uplatnicom na ime školarine za 2. godinu studija, na dan 2. 6. 2006. godine.

Nepotpuna dokumentacija

Iz navedenog proizilazi da su Listovi o prijavi semestra studenta Elmedina Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od Fakulteta.

2. Da li je Elmedin Konaković, kada i koje zvanje stekao na dvogodišnjem predbolonjskom studiju? O kojem studiju se precizno radi (koji smjer, odsjek, studijski program)?

Prema predočenoj Diplomi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja broj 405/06 od 1. 7. 2006. godine, o završenom studiju za sticanje više spreme, Konaković Elmedin je završio studij za sticanje više spreme na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, dana 24. 6. 2006. godine i time ispunio sve propisane uslove za sticanje diplome o višoj spremi kao i stručni naziv Viši sportski menadžer.