Konaković nezakonito stekao diplomu

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine. “Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora. Objava feljtona počinje u ponedjeljak, 8. decembra, a sadrži sljedeća poglavlja: FELJTON 1: Utvrđene nepravilnosti na prvom ciklusu studija – trogodišnji studij (180 ECTS bodova). Nezakonit upis na prvi ciklus studija akademske 2006/2007. godine. Elmedin Konaković se na studij upisao bez konkursa, bez prijemnog ispita, i to direktno na treću godinu studija.

Inspekcija postupala po prijavi SDA . Avaz Inspekcija postupala po prijavi SDA . Avaz

FELJTON 2: Zakon i pravila studiranja Univerziteta u Sarajevu za prvi ciklus studija nisu uopće omogućavali direktan upis u treću godinu studija. FELJTON 3: Prikaz hronologije studija Elmedina Konakovića – diplomirao u martu 2008., a ispite iz druge godine položio 2014. godine .FELJTON 4: Završetak prvog ciklusa i prelazak u narednu godinu, te studijske godine i semestri: Kako su utvrđeni “lažni upisi i ovjere”. FELJTON 5: Odstupanja i razlike u datumima polaganja ispita na prvom ciklusu studija. Utvrđene nepravilnosti na drugom ciklusu studija (120 ECTS bodova). Sporna je zakonitost upisa na drugi ciklus, nisu izvršene ovjere semestara na prvoj i drugoj godini studija. Kako su ispiti polagani, a kako upisivani. Polaganje ispita suprotno akademskom kalendaru. FELJTON 6: Nepravilnosti “dvogodišnji studij – viša stručna sprema”. Inspekciji nije prezentovana nikakva dokumentacija na osnovu koje se može utvrditi zakonitost upisa na studij. Uz to, nema datuma izdavanja indeksa. Sklon svemu: Sky prepiska otkriva pravog Konakovića Elmedin Konaković bio je tema razgovora Edina Gačanina Tita, vođe super narkokartela, kako ga je označio Interpol, sa saradnicima 2020. godine, pokazale su Sky prepiske.

Sky prepiske u kojima se spominje Konaković . Avaz Sky prepiske u kojima se spominje Konaković . Avaz