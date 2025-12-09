Danas protesti ispred Vlade Kantona Sarajevo: Sigurnost studenata ozbiljno ugrožena

Nakon što je došlo do kvara i curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave, te ukidanja tople vode i grijanja, studenti koji koriste usluge ovog doma su odlučili dići svoj glas i izboriti se za dostojanstvene uvjete. Suočeni s uobičajeno neodgovarajućom reakcijom vlasti na problem, zakazali su proteste za danas, 9. decembar, ispred Vlade Kantona Sarajevo, s početkom u 11 sati. Ključni problem Privremeno prebacivanje grijanja na mazut omogućilo je funkcionisanje doma. Ali to ne otklanja ključni problem – dotrajalost i tehničku neispravnost sistema grijanja što može donijeti ozbiljne posljedice. Nadležnim je poručeno da se očekuje konkretna i brza reakcija – obnova sistema grijanja, modernizacija kotlovnice i stvaranje uslova u kojima studenti mogu živjeti bez straha. - Iako smo unazad par godina pokušavali sa Vladom Kantona da riješimo i ukažemo na ovaj problem unutar Studentskog centra, nismo nikada dobili konkretne mjere koje su išle ka rješavanju. Sada iznosimo svoje zahtjeve kojih imamo 10 ukupno – kazao je za „Avaz“ Aldin Mešan iz Udruženja studenata Studentskog centra.

Mešan: Sistemsko urušavanje Studentskog centra . Facebook Mešan: Sistemsko urušavanje Studentskog centra . Facebook

Naglasio je da je sigurnost studenta bila ugrožena, a Vlada KS, osim ovog problema, nikad ništa nije riješila ni po pitanju infrastrukture i ulaganja u Studentski centar. - Od Vlade KS smo ranije dobijali samo prazna obećanja, nikad rješenja za realizaciju bilo kakvih problema unutar Studentskog centra. Danas smo fokusirani na poštivanje osnivačkog akta od strane osnivača, tojest Skupštine KS koja pravi glavni problem unutar Studentskog centra jer nikada od 2003. godine nije u potpunosti ispunila osnivački akt te sam budžet Studentskog centra nije onakav kakav bi trebalo da bude, što znači da je to potpuno sistemsko urušavanje Studentskog centra i studentskog standarda – poručio je Mešan. Kako ističe, njemu, kao i svim studentima, nevjerovatno je da Vlada Kantona i dalje nije shvatila situaciju krajnje ozbiljno i postupila po nekim hitnim mjerama. - Onaj njihov istup sa davanjem 1,2 miliona KM unutar budžeta za narednu godinu je totalno poniženje po nas studente jer to je priča koja se spinuje unazad deset godina – naglašava Mešan. Nagomilani problemi

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