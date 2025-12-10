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FHMZ

Pretežno sunčano u BiH danas, u Sarajevu najviša temperatura četiri stepena

Biometeorološke prilike dodatno će se poboljšati

U Sarajevu sunčano vrijeme. Avaz

Dž. R.

10.12.2025

Danas u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Magle i niske oblačnosti će biti po kotlinama u istočnim i centralnim područjima gdje se može zadržati tokom cijelog dana. Vjetar je slab promjenljivog smjera. 

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C, u mjestima sa dugotrajnom maglom od 3 do 7°C.

U Sarajevu magla. Najviša dnevna oko 4°C.

Biometeorološke prilike dodatno će se poboljšati. Stabilno i sunčanije vrijeme, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Neophodno je biti oprezniji tokom jutra i večeri, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, naročito osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih osoba, trudnica i djece. 

Dio prijepodneva u Bosni, manje probleme bi također mogla uzrokovati pojava magle, sa odmicanjem dana opšta slika posvuda će biti ljepša.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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