Pretežno sunčano u BiH danas, u Sarajevu najviša temperatura četiri stepena

Danas u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Magle i niske oblačnosti će biti po kotlinama u istočnim i centralnim područjima gdje se može zadržati tokom cijelog dana. Vjetar je slab promjenljivog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C, u mjestima sa dugotrajnom maglom od 3 do 7°C.

U Sarajevu magla. Najviša dnevna oko 4°C.

Biometeorološke prilike dodatno će se poboljšati. Stabilno i sunčanije vrijeme, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Neophodno je biti oprezniji tokom jutra i večeri, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, naročito osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih osoba, trudnica i djece.

Dio prijepodneva u Bosni, manje probleme bi također mogla uzrokovati pojava magle, sa odmicanjem dana opšta slika posvuda će biti ljepša.