Pretežno sunčano vrijeme danas: Najviša dnevna temperatura 16 stepeni

Danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje. Na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab promjenljivog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. U kotlinskom dijelu grada može biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna oko 8°C.

Nakon prohladnog jutra, mjestimično uz dugotrajniju maglu, temperature će tokom dana porasti i uz sunčane intervale opšta slika će se djelimično popraviti u većem dijelu zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Prilikom boravka na otvorenom poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju, osobito tokom jutra i večeri.