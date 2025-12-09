Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FHMZ

Pretežno sunčano vrijeme danas: Najviša dnevna temperatura 16 stepeni

U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni

U Sarajevu sunčano vrijeme. Avaz

Dž. R.

9.12.2025

Danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje. Na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima prije podne će biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab promjenljivog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. U kotlinskom dijelu grada može biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna oko 8°C.

Nakon prohladnog jutra, mjestimično uz dugotrajniju maglu, temperature će tokom dana porasti i uz sunčane intervale opšta slika će se djelimično popraviti u većem dijelu zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Prilikom boravka na otvorenom poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i posvetiti pažnju odijevanju, osobito tokom jutra i večeri.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.