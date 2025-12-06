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NAJAVA METEOROLOGA

U BiH danas oblačno, evo gdje će padati snijeg

Smanjenje oblačnosti se očekuje na jugu zemlje

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Avaz

A. O.

6.12.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni će padati slaba kiša, na planinama slab snijeg. 

Smanjenje oblačnosti se očekuje na jugu zemlje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u jutarnjim satima i prije podne. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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