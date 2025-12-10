Kako je moguć diplomski prije polaganja svih ispita

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u narednih nekoliko dana u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Odluka Senata

FELJTON 3:

5. Da li je vršeno usklađivanje Nastavnog plana i programa za studente dvogodišnjeg studija sa Nastavnim planom i programom prvog ciklusa studija (180 ECTS kredita) i da li je na te izmjene (usklađivanje) pribavljena saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu, kao i da se utvrdi kada je Nastavno-naučno vijeće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja donijelo odluku o usklađivanju (izmjenama i dopunama) Nastavnog plana i programa i kada je Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku kojom se daje saglasnost na izmjene i dopune (usklađivanje) Nastavnog plana i programa?

Na ovu okolnost, pregledu prisutni prodekan za nastavu je izjavio: Usklađivanje Nastavnog plana i programa za studente dvogodišnjeg studija sa Nastavnim planom i programom prvog ciklusa studija (180 ECTS kredita) nije vršeno, te slijedom toga nije donesena niti odluka Vijeća Fakulteta niti saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu na isto.

6. Da li je Senat Univerziteta u Sarajevu dao saglasnost na odluku kojom se utvrđuje dinamika otklanjanja razlika u Nastavnom planu i programu Smjera za školovanje trenera i kadrova u sportu (odluka broj. 02-6061-08 od 13. 11. 2008. godine i odluka broj. 01-6036/08 od 13. 11. 2008. godine koje su navedene u zapisniku inspekcije od 08. 10. 2019. godine)?

Na prethodne navode, pregledima prisutni prodekan za nastavu je izjavio: Iz odluke proizlazi da se istom utvrđuje razlika između dva nastavna plana i programa koja imaju saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu, te u arhivi Fakulteta nije pronađena saglasnost Senata na predmetnu odluku. Također iz predmetne odluke se može vidjeti da je sve rađeno uz konsultaciju s predstavnicima Univerziteta u Sarajevu i resornog Ministarstva.

7. Koji organ Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je donio odluku broj: 02-6061 - 08 od 13. 11. 2008. godine i odluku broj: 01-6036/08 od 13. 11. 2008. godine?

Inspektori su izvršili uvid u predmetne odluke i utvrdili:

- Odluka broj: 02-6061 - 08 od 13. 11. 2008. godine je donesena od strane Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja na sjednici Vijeća Fakulteta održanoj 13. 11. 2008. godine o prihvatanju dinamike za realizaciju otklanjanja razlika u nastavnom planu i programu Smjera za školovanje trenera i kadrova za sport u odnosu na plan i program VTS/VŠS koju su kandidati prethodno završili, usvojena je dinamika za realizaciju otklanjanja prethodno navedenih razlika, za I godinu (I i II semestar) Više trenerske škole i za I godinu (I i II semestar) Više sportske škole, u odnosu na Visoku sportsku školu.

Odluka broj: 01-6036/08 od 13. 11. 2008. godine je Akt Komisije od 12. 11. 2008. godine, imenovane odlukom dekana od 10. 11. 2008. godine, protokolisan pod brojem 01-6036-08 od 13. 11. 2008. godine, pod nazivom Prijedlog dinamike za otklanjanje utvrđenih razlika izmedu VTŠ/VSS i trogodišnjeg studija po Bolonji/Smjer za školovanje trenera i kadrova za sport, upućen Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta.

8. U zapisniku inspekcije broj:UP-1-1412-38-18349/19-12/02-004 od 8. 10. 2019. godine konstatovano je postojanje zapisnika s odbrane diplomskog rada br. 02- 1119/08 od 5. 3. 2008. godine na osnovu kojeg je utvrđeno da je Elmedin Konaković odbranio diplomski rad na FASTO-u na smjeru za školovanje trenera i kadrova za sport. Ako se radi o dvogodišnjem studiju, kako je moguće da Elmedin Konaković u tom periodu istovremeno polaže ispite s prvog ciklusa studija (ako još nije diplomirao na dvogodišnjem studiju) ili ako se radi o diplomiranju na prvom ciklusu studija, kako je moguće da se polaže diplomski/završni rad prije položenih svih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom prvog ciklusa studija?

Iz istog zapisnika prosvjetne inspekcije jasno proizlazi da su ispiti na prvom ciklusu studija polagani prije i nakon 5. 3. 2008. godine.

Datum odbrane završnog rada Elmedina Konakovića na dvogodišnjem studiju za sticanje više stručne spreme je 24. 6. 2006. godine, a datum odbrane završnog rada I ciklusa studija je 5. 3. 2008. godine, a što će detaljno biti opisano u odgovorima na pitanja u II dijelu, koji se odnosi na prvi ciklus studija.

Potpisi Komisije

9. Da li je Nastavnim planom i programom dvogodišnjeg studija bilo predviđeno polaganje diplomskog/završnog rada i ako jeste, kada je Elmedin Konaković prijavio polaganje istog i kada je ispit položen?

Kako je već prethodno utvrđeno, u Nastavnom planu i programu Više sportske škole je određeno da se studij završava izradom i odbranom diplomskog rada, te neposrednim uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u dosjeu 839 studenta Elmedina Konakovića inspektori su utvrdili sljedeće: