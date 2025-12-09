Nepoznat datum izdavanja Konakovićevog indeksa

Na upit inspektora zašto je u predočenom Uvjerenju o položenim ispitima kao naziv predmeta Sociologija sporta evidentiran naziv Sociologija sa sociologijom sporta, zatim umjesto predmeta Statistika sa informatikom u sportu naziv Statistika i informatika, umjesto naziva predmeta Psihomotorika naziv Antropomotorika, umjesto naziva predmeta Menadžment ljudskih potencijala naziv Menadžment ljudskih resursa, i umjesto naziva predmeta Kultura izražavanja naziv Jezička kultura, pregledu prisutni je izjavio da mu nije poznato u konkretnom slučaju zašto se razlikuju nazivi predmeta, ali budući da je u predmetnom periodu bilo šest smjerova dvogodišnjeg dodiplomskog studija Više sportske škole koji je uspostavljen upravo te akademske godine i četverogodišnji dodiplomski studij, a predmetni nastavnici su bili isti i ispitni termini istovremeno jer su navedeni predmeti sadržajno isti sa različitim nazivima po smjerovima, moguće je da je učinjena slučajna greška profesora prilikom upisa naziva predmeta u indeks ili prijavu.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Na upit inspektora zašto je student polagao dva ispita u toku jednog dana, i to Sociologija sporta i Engleski jezik dana 18. 7. 2005. godine i Povijest, organizacija i pravila i Kineziološka analiza dana 22. 6. 2006. godine, kada je Pravilima Univerziteta u Sarajevu iz 2000. godine, članom 145., a koja su u predmetnom periodu bila na snazi, propisano: Pri sastavljanju rasporeda za polaganje ispita mora se voditi računa o želji (prijedlogu) studenata i obezbijediti da student istog dana ne polaže ispite iz dva nastavna predmeta, pregledu prisutni prodekan za nastavu je izjavio da mu nije poznat raspored polaganja ispita iz predmetnog perioda, ali smatra da isto nije od utjecaja na validnost ocjena studenata iz tih nastavnih predmeta, imajući u vidu da su ocjene u indeksu i prijavama potpisane od strane predmetnih nastavnika i ovjerene od strane Studentske službe.

U odnosu na navode prijave kada su prijave o položenim ispitima dostavljene Studentskoj službi, (kada su protokolisane), neposrednim opažanjem inspektori su utvrdili da prijave ne sadrže dokaz o danu dostavljanja istih Studentskoj službi Fakulteta. Pregledu prisutni inspektorima su pojasnili da se prijave o položenim ispitima nikada nisu ni protokolisale. Naime, student nakon popunjavanja prijave istu je predavao Studentskoj službi, nakon čega se oglašavaju termini polaganja ispita, a Studentska služba prijave službeno dostavlja predmetnim profesorima. Kada student položi ispit, dio prijave Evidencija o ispitu popunjava predmetni profesor, upisujući datum ispita, i ocjenu, ovjerava je svojim potpisom potvrđujući ispravnost i tačnost podataka, te istu dostavlja Studentskoj službi radi ovjere.

U vezi sa prethodno navedenim, inspektori su utvrdili da je Pravilima Fakulteta iz 2004. godine, članom 126. propisano: Prijava za ispit podnosi se predmetnom nastavniku na obrascu koji propisuje Univerzitet (koja prethodno mora biti ovjerena i evidentirana u Studentskoj službi, a članom 158. : Poslije položenih svih ispita iz predmeta predviđenih nastavnim planom, student je dužan da preda indeks s ciljem sređivanja dosjea, napiše i preda diplomski rad na ocjenu. Student po predaji indeksa nema obavezu u sređivanju dosjea.

Dvogodišnji studij

4. Kada je Elmedin Konaković diplomirao na dvogodišnjem studiju i koje zvanje je stekao?

Neposrednim uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u dosjeu 839 studenta Elmedina Konakovića, inspektori su utvrdili da je imenovani diplomirao na dvogodišnjem studiju dana 24. 6. 2006. godine (diploma broj 405/06 od 1. 7. 2006. godine) i stekao višu spremu i zvanje viši sportski menadžer. Nadalje je izvršen uvid u Knjigu diplomiranih studenata Viših sportskih trenera i utvrđeno da je pod rednim brojem 405, broj dosjea 839, upisan Elmedin Konaković, koji je diplomirao na smjeru viši sportski menadžer, ocjenom 10, sa brojem 02-2791/1 od 24. 6. 2006. godine, sastav Komisije: dr. A. Kozarčanin, dr. N. Nurković, dr. S Kapo i dr. Husnija Kajmović.

Na upit inspektorata zašto su u predočenom Uvjerenju o položenim ispitima nazivi predmeta drugačiji pregledu prisutni je izjavio da mu nije poznato u konkretnom slučaju zašto se razlikuju nazivi predmeta.

Nastavit će se..