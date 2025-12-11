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USVOJENA ODLUKA

Direktor IDDEEA-e potvrdio za „Dnevni avaz“: Nema brige za lične dokumente

Izdavanje ličnih dokumenata, pasoša, registarskih oznaka, vozačkih dozvola i slično više nije pod znakom pitanja

Badnjević: Bilo dramatično. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

11.12.2025

Nakon odluke Vijeća ministara BiH, usvojene na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, izdavanje ličnih dokumenata, pasoša, registarskih oznaka, vozačkih dozvola i slično više nije pod znakom pitanja.

Evidencija i razmjena

Tako je Vijeće ministara BiH usvojilo odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) .

Praktično, tom odlukom osiguran je nesmetan nastavak svih procesa i neće biti nikakvih prekida ili problema u pružanju usluga građanima i institucijama.

Potvrdio je to za „Dnevni avaz“ Almir Badnjević, direktor IDDEEA-e, istakavši da su odmah tu informaciju iznijeli u javnost.

Podsjetio je da je situacija bila prilično dramatična i da jučer nije bila održana telefonska sjednica, već danas bi bili obustavljeni svi procesi.

- Kompletno poslovanje bilo bi u minusu, zapravo, što nije dozvoljeno. Sa ovom odlukom smo u principu riješili pitanje do kraja godine, tako da građani ne trebaju brinuti o pitanju bilo čega - kazao je Badnjević za „Avaz“.

Stvarna potrošnja

Podsjetimo, IDDEEA je kao budžetski korisnik uredno i pravovremeno dostavila Ministarstvu finansija i trezora BiH svoj prijedlog budžeta, zasnovan na stvarnoj potrošnji, važećim ugovorima i obavezama prema građanima i institucijama.

Međutim, kroz dalji proces izrade i usvajanja budžeta, koji uključuje više institucija državnog nivoa, došlo je do izmjena i umanjenja pojedinih budžetskih stavki.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# IDDEEA
# ALMIR BADNJEVIĆ
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