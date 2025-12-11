Čović: Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz RS

Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u posjeti BiH, u Banjoj Luci, a danas je posjetio i samostan Marija Zvijezda u Trapistima i položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu, čiju će izgradnju sufinansirati Vlada Hrvatske.

Večeras se obratio prisutnima i lider HDZ-a BiH Dragan Čović koji je pozdravio prisutne.

- Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakoj razini vlasti, jer isto tako kako mi pokušavamo napraviti jednu mrežu zajedničkog djelovanja, siguran sam da to ne možemo napraviti ako nismo svi zajedno. To zajedništvo može napraviti čudo - rekao je Čović.