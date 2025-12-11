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TOKOM OBRAĆANJA

Čović: Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz RS

Vi koji ne znate čujte, da nije bilo Andreja u zadnjih 10 godina mi ne bi bili ovdje, niti bi mi dobili mjesto u Briselu da se o nama priča

Čović tokom obraćanja. ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

A. O.

11.12.2025

Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u posjeti BiH, u Banjoj Luci, a danas je posjetio i samostan Marija Zvijezda u Trapistima i položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu, čiju će izgradnju sufinansirati Vlada Hrvatske.

Večeras se obratio prisutnima i lider HDZ-a BiH Dragan Čović koji je pozdravio prisutne.

- Predsjedniče Dodik, kroz tebe želim pozdraviti sve prijatelje iz Republike Srpske na svakoj razini vlasti, jer isto tako kako mi pokušavamo napraviti jednu mrežu zajedničkog djelovanja, siguran sam da to ne možemo napraviti ako nismo svi zajedno. To zajedništvo može napraviti čudo - rekao je Čović.

On je izrazio želju da će Papa Lav doći u Mostar.

- Vi koji ne znate čujte, da nije bilo Andreja u zadnjih 10 godina mi ne bi bili ovdje, niti bi mi dobili mjesto u Briselu da se o nama priča, kao BiH i mi kao Hrvati - rekao je Čović.

Podsjetimo, Plenkovića su dočekali vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.

Prisutni su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, te gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# RS
# MILORAD DODIK
# DRAGAN ČOVIĆ
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