Cerić odbrusio Primorcu: Gospodine Max, ne gurajte nas u rat, mi to ne želimo

- Mi, Bošnjaci, ne želimo "Kordoba sindrom". Ne želimo da nas stavite u geto - istakao je.

Podsjetio je na period islamske Španije te poručio da Bošnjaci ne žele da budu stavljeni u geto.

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Cerić na panelu u Zagrebu povodom 30 godina od Dejtonskog sporazuma kritizirao je izjave Maxa Primorca.

Rekao je da su Bošnjaci segregirani u Stocu, gdje glavnu riječ vodi HDZ.

- Želim vas upitati. Ako idete u Stolac, moja bošnjačka djeca ne mogu se voziti u istom autobusu sa hrvatskom djecom - kazao je.

Naveo je da Bošnjaci kao većinski narod u BiH za autoriteta "kršćanskog vladara Kristijana Šmita".

- Rekli ste da su Hrvati samo u BiH njeguju evropske vrijednosti. Mi ne govorimo o Osmanlijama i Turcima. Vi govorite o tome, u Beogradu i Zagrebu. Mi imamo kršćanskog vladara, Kristijana Šmita, legitimnog vladara. On je alter-ego kršćanskog austrougarskog cara Franje II. Moj prethodnik reisu-l-ulema Džemaludin Čaušević čestitao je njegov rođendan sa minbera najveće džamije, Gazi Husrev-begove džamije. Mi smo muslimani i ponosimo se time. Gospodine Max, ne gurajte nas u rat, mi to ne želimo - poručio je Primorcu.

Naveo je da su Bošnjaci jedini narod na Balkanu koji nema nacionalnu državu.

- Očekujemo od vas da cijenite to što mi ne želimo nacionalnu državu. Mi želimo živjeti s vama, nakon genocida. Vi ne želite živjeti s nama. Zašto - pitao je Cerić.