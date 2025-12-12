Šta može privreda Jablanice za 2,6 miliona KM

Više od 20 njih je direktno bilo ugroženo kataklizmom, a sredstva će utrošiti za građevinske radove na sanaciji svojih objekata, kupovinu ili popravku mašina, neophodnog materijala za sirovine, kao i za sve ono što im je neophodno za nesmetano i redovno obavljanje svojih aktivnosti.

Radi se o 2,65 miliona KM koja su namijenjena privrednim subjektima sa sjedištem poslovanja ili izdvojenom poslovnom jedinicom na poplavljenom području Jablanice, a s ciljem ublažavanja posljedica poplava, obnove poslovanja i stvaranja uslova za nasmetan nastavak poslovnih aktivnosti.

Nakon što su prije 14 mjeseci pretrpjeli velike štete usljed katastrofalnih, smrtnosnih poplava, 29 privrednika s područja općine Jablanica dobili su značajnu finansijsku podršku iz federalne kase.

Jablanički načelnik Emir Muratović, koji je potpisao ugovore s privrednicima, u izjavi za „Dnevni avaz“ je kazao kako će u narednih 15-ak dana sredstva biti doznačena na račune privrednih subjekata, kako bi uspjeli nadoknaditi svu nastalu štetu.

- Ovo je vrlo bitno za privredni razvoj Jablanice s obzirom na to da je usljed elementarne nepogode došlo do jednog zastoja - rekao nam je Muratović.

Prema njegovim riječima, zajedno sa ovih 2,65 miliona KM nadoknađena je šteta od gotovo 74 posto za privredne subjekte na području naše općine.

UNDP spašava

- Preostali privrednici mogu očekivati javni poziv UNDP-a, jer Evropska unija implementira projekt u iznosu od 500.000 KM za privrednike koji su pretrpjeli štetu na svojim objektima i u poslovanju. Kriterije će odrediti UNDP, a sredstva će biti implementirana za područje Konjica, Jablanice i Mostara, međutim, pošto je naša privreda najviše oštećena, vjerujemo da će naši privrednici dobiti najveći dio tih sredstava - naglasio je Muratović.

Kevrić: Značajna oštećenja

Nezir Kevrić, vlasnik firme „Jablanit“ iz Donje Jablanice i jedan od najstarijih kamenorezaca, rekao nam je da je šteta nastala na njegovim objektima procijenjena na 650.000 KM.

- Značajna su to oštećenja bila, ali, evo, svaka podrška je dobrodošla. Načelnik se trudi da se saniraju posljedice, a vjerujemo da će nam biti od pomoći i ovaj projekt UNDP-a - naveo je Kevrić.