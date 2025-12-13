Vukanović dobio međunarodnu potvrdu da je avion Vlade RS letio za Rim

Lider stranke Za pravdu i red Nebojša Vukanović tvrdi da je dobio međunarodnu potvrdu prema kojoj je avion Vlade Republike Srpske početkom decembra letio iz Banje Luke za Rim. Vukanović je naveo da mu je takvu informaciju dostavila kompanija AirNav Systems, koja se bavi međunarodnim praćenjem letova. Ranije je objavio fotografiju lidera SNSD-a Milorada Dodika iz Rima, uz tvrdnje da je tamo boravio koristeći avion Vlade Republike Srpske, iako, prema njegovim navodima, na to više nema pravo nakon oduzimanja funkcije predsjednika ovog entiteta.

Vukanović ističe da je prije dva dana uputio zvaničan dopis BHANSA-i, Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, kao i njenom direktoru Davorinu Primorcu, tražeći odgovor da li je avion tipa “Cessna” 5. i 7. decembra letio na relaciji Banja Luka – Rim. - Međutim, iako sam u više navrata zvao BHANSA-u i tražio odgovor do kraja radnog vremena u petak, rečeno mi je da je direktor Primorac, inače zet Dragana Čovića, na putu i da će odgovoriti naredne sedmice. Jasno je da se time kupuje vrijeme kako bi se zaštitio Dodik, koji obmanjuje javnost tvrdeći da nije putovao u Rim avionom Vlade Republike Srpske, već da je navodno išao automobilom ili čak stopirao - rekao je Vukanović. Dodaje da mu je u međuvremenu stigao odgovor iz AirNav Systemsa, koji bilježi i prati sve letove.