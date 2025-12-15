Posmrtni ostaci Feride i Sene Klapuh predati Institutu za nestale osobe BiH

Posmrtni ostaci Feride i Sene Klapuh, koji su nakon ekshumacije u Nikšiću (Crna Gora), i preliminarno identifikovani putem DNK metode, na graničnom prelazu Rača predati su u nadležnost Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Hasan Klapuh, njegova supruga Ferida i kćerka Sena ubijeni su u julu 1992. godine u Plužinama, dok su bježali od ratnih strahota u Bosni i Hercegovini, a potom i bačeni sa mosta u ovom mjestu.

Nakon što su posmrtni ostaci preuzeti od Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore koja je izvršila ekshumaciju, posmrtni ostaci su prevezeni u JKP Gradska groblja Visoko gdje će uslijediti i njihova zvanična identifikacija od članova porodice. Nakon identifikacije porodica će odlučiti o ukopu ovih posmrtnih ostataka - kazala je Feni glasnogovornica INOBiH Emza Fazlić.

Po njenim riječima, posmrtni ostaci majke i kćerke ekshumirani su u junu ove godine u Nikšiću i to na osnovu operativnih informacija i zahtjeva za ekshumaciju koji je Crnoj Gori uputio Institut za nestale osobe BiH.

Hasan Klapuh, njegova supruga Ferida i kćerka Sena ubijeni su u julu 1992. godine u Plužinama, dok su bježali od ratnih strahota u Bosni i Hercegovini, a potom i bačeni sa mosta u ovom mjestu.

Operativnim radom Institut za nestale osobe BiH, u čijoj se evidenciji nestalih nalazi i porodica Klapuh, došao je do informacija da bi njihova tijela mogla biti ukopana na neobilježenoj lokaciji u ulici Voja Deretića u Nikšiću.

- Prilikom ekshumacije koja je izvršena 4. juna ove godine u Nikšiću, ekshumirani su posmrtni ostaci tri žrtve, a nakon DNK analize koju je izvršila laboratorija Međunarodne komisije za nestale osobe u Hagu utvrđeno je da posmrtni ostaci dvije žrtve pripadaju Seni i Feridi Klapuh. Posmrtni ostaci Hasana Klapuha nisu pronađeni - kazala je Fazlić.

Dodala je da će potraga za Hasanom Klapuhom biti nastavljena na lokalitetu Nikšića, odnosno na mikrolokaciji starog muslimanskog groblja koje će ponovo biti pretraženo i na kojem će se proširiti zona ekshumacije, a u cilju pronalaženja posmrtnih ostataka i trećeg člana porodice Klapuh.