Sarajevo najzagađeniji grad na svijetu

Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, u utorak popodne imao je najzagađeniji zrak na svijetu sa indeksom kvalitete od 369, javlja Anadolu.

Portal IQAir, koji prati indeks zagađenja zraka u svijetu, u poslijepodnevnim satima je objavio ažuriranu listu gradova na kojoj se Sarajevo našlo na prvom mjestu sa zrakom u kategoriji "vrlo nezdrav" po zdravlje.

Slijedi Lahore, glavni grad Pakistana sa indeksom kvalitete zraka od 281, a slične indekse imaju i indijski Delhi i Kalkuta i vijetnamski Hanoi.

Od gradova u regiji, Skoplje se nalazi na šestom mjestu sa indeksom od 186, a Priština je 27. sa indeksom 108. Beograd sa indeksom 97 i Ljubljana sa indeksom 81 zauzimaju 30. odnosno 40. mjesto.

Problem zagađenosti zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine raste iz godine u godinu. Stručnjaci upozoravaju na nužnost hitnih akcija kako bi se izbjegla katastrofa "Velikog smoga" i očuvao dašak vjetra koji život znači.

Od posljedica zagađenosti zraka godišnje u BiH u ranoj dobi umre u prosjeku 3.300 ljudi, podaci su Svjetske banke. ​​​​​​​

Očuvanje ventilacionih koridora, prelazak na čišće energente i smanjenje gužvi u saobraćaju nameću se kao imperativ za rješenje aerozagađenja.

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, usvojila je nedavno inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka. Navode kako je svrha definirati procedure, odgovorne subjekte i mjere usmjerene na najveće izvore zagađenja – prvenstveno sektor grijanja i saobraćaja, dok je industrija na trećem mjestu.

Plan će se primjenjivati tokom epizoda označenih kao "Upozorenje" i "Uzbuna".