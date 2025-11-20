Nova zima, a stari problemi s kvalitetom zraka: Zašto su vlasti nezainteresirane za zdravlje stanovništva?!

- Ponavljamo iste scenarije kad je u pitanju, ne samo nekoliko godina, već posljednje tri decenije. Nije učinjeno gotovo ništa kad je riječ o smanjenju aero-zagađenja u sarajevskoj kotlini. Kvalitet zraka nam isključivo zavisi od vremenskih obrazaca u ovom periodu godine. S padavinama imamo kratkotrajnu epizodu tokom koje se zrak pomalo očisti, a onda se zagađenja, čim se stabiliziraju vremenske prilike, nastavljaju. Nažalost, zdravlje stanovnika na području KS poprilično je ugroženo kad je u pitanju ova vrsta opasnosti – kazao je za „Avaz“ dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, prof. dr. Nusret Drešković.

Prije prvog snijega Sarajevo i još nekoliko bh. gradova ponovo su se suočili s problemom zagađenog zraka, koji će u narednim mjesecima eskalirati. Zabrinjavajući podaci s mjernih stanica pokazuju da nije učinjeno ništa da se problem, koji decenijama ugrožava zdravlje stanovnika i odnosi živote, barem ublaži.

Eksperti, među kojima je i naš sagovornik, godinama upozoravaju na posljedice i predlažu rješenja. Profesor Drešković kaže da rješenja treba ponuditi nauka, koja je inače zanemarena.

Zimske inverzije

- Radi se o području koje je specifično, morfološki zatvoreno, u kojem se ujezeruje hladan zrak koji na kraju napuni i dim od cigarete ako stalno djeluje. Nisu u pitanju količine polutanata koji se puštaju u atmosferu, već i trajanje temperaturnih zimskih inverzija. Nauka mora riješiti taj problem u smislu njihovog ublažavanja, jer on utječe na formiranje tog jezera kotlinskog zraka. Bio sam na čelu jednog naučno – istraživačkog tima, koji je radio na projektu modeliranja prostorne zastupljenosti aero polutanata i predložili smo eksperimentalnu fazu, dali neke ideje koje su trebale da se isprobaju. Nažalost, za punih sedam godina nismo imali zainteresiranost od nadležnih vlasti kad je u pitanju ova ideja – ističe Drešković.

Ključno pitanje je, ističe profesor Drešković, zašto vlasti nisu zainteresirane da bar započnu otklanjati uzroke jednom od najvećih zdravstvenih problema stanovnika glavnog grada BiH.

Nijedan ozbiljan projekt

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u praćenju ove pojave i traženju rješenja, on potvrđuje analize zdravstvenih stručnjaka.

- Radi se o jednom mentalnom sklopu i sistemu koji je visoko koruptivan i koji građane, odnosno glasače, na prvo mjesto stavi samo kad su im potrebni glasovi, a onda se četiri godine oni guraju u stranu. Odgovorno tvrdim da u posljednje tri decenije nije urađen nijedan ozbiljan projekt – ističe dekan PMF-a Nusret Drešković.