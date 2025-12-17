Košarac tvrdi: "Forto nikada ne bi bio ministar da nije molio Dodika"

Na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH ponovo nije došlo do usvajanja važnih evropskih zakona. Predsjedavajuća Borjana Krišto povukla je sa dnevnog reda tri ključne tačk, Odluku o osnivanju ureda Glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom, Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, nakon blokade SNSD-a.
Nakon sjednice, ministar Staša Košarac oštro je komentarisao događaje, ali i političke aktere u zemlji i inostranstvu.
Košarac je kritizirao Elmedina Konakovića, tvrdeći da "širi neutemeljene tvrdnje" o navodnoj "krađi izbora u RS-u":
"Prvo moram reći da je to klasična nebuloza, neutemeljena, ali svjesno obojena određenim narativom u rukama Christiana Schmidta. Konaković tvrdi da su izbori u RS-u pokradeni, a odakle on to zna? Sram ga bilo, nema dokaze za to - kazao je Košarac.
Košarac je zatim komentarisao Trojku:
- Vidim da je Trojka izgubljena, posebno nakon što je Murphy otišao u Ameriku. U strahu su od odlaska i Šmita. Najbolje bi im bilo da se uključe zajedno s nama u inicijative za izmjenu krivičnog zakonodavstva i da stave van pravnog prometa sve ono što je Šmit svojim odlukama nametnuo. Najispravnije bi bilo da odu i "poljube ruku Miloradu Dodiku i izvinu mu se - poručio je Košarac.
On je takođe istakao da SNSD neće dozvoliti da bude preglasan te da rasprava o EU zakonima ne može biti održana bez unaprijed definisanih stavova institucija RS-a:
- Danas nismo raspravljali o EU zakonima niti o uspostavi kancelarije glavnog pregovarača. Mi ne dozvoljavamo raspravu bez jasno definisanih stavova institucija RS. Svaki put kada smo imali jasne stavove institucija RS, išli smo malim koracima naprijed - rekao je Košarac.
Ministar je završio oštrim kritikama na račun opozicije u Federaciji BiH:
- Trojka će se vrtiti u krug do septembra, a u oktobru dolaze izbori. Nova struktura će doći u Federaciju i opet će biti iz igre, opet će moliti za političke uticaje. Svi znate da Forto nikada ne bi bio ministar da nije molio Milorada Dodika. Sve ostalo što sada rade je beskorisno - zaključio je Košarac.