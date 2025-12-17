Košarac tvrdi: "Forto nikada ne bi bio ministar da nije molio Dodika"

Na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH ponovo nije došlo do usvajanja važnih evropskih zakona. Predsjedavajuća Borjana Krišto povukla je sa dnevnog reda tri ključne tačk, Odluku o osnivanju ureda Glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom, Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o Sudu BiH, nakon blokade SNSD-a.

Nakon sjednice, ministar Staša Košarac oštro je komentarisao događaje, ali i političke aktere u zemlji i inostranstvu.

Košarac je kritizirao Elmedina Konakovića, tvrdeći da "širi neutemeljene tvrdnje" o navodnoj "krađi izbora u RS-u":

"Prvo moram reći da je to klasična nebuloza, neutemeljena, ali svjesno obojena određenim narativom u rukama Christiana Schmidta. Konaković tvrdi da su izbori u RS-u pokradeni, a odakle on to zna? Sram ga bilo, nema dokaze za to - kazao je Košarac.