Siniša Milić ostaje na čelu SNSD-a Brčko

Na sjednici Opštinskog odbora SNSD-a Brčko, uz prisustvo predsjednika mjesnih odbora, Siniša Milić jednoglasno je izabran za predsjednika ove opštinske organizacije, čime je potvrđeno, kako je navedeno, jedinstvo i stabilnost te stranke u Brčko distriktu BiH.

- Od preuzimanja rukovodstva 2021. godine, SNSD Brčko bilježi kontinuiran rast povjerenja građana, što je rezultiralo najboljim izbornim rezultatima do sada, kako na opštim izborima 2022. godine, tako i na lokalnim izborima 2024. godine - rečeno je na sjednici.

Siniša Milić, koji trenutno po drugi put obavlja funkciju gradonačelnika Brčko distrikta BiH, uživa snažnu podršku stranačke baze i građana, što je potvrđeno jednoglasnom odlukom Opštinskog odbora.

Tokom sjednice analizirani su i rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kao i aktuelna društveno-politička situacija u Brčko distriktu BiH, uz poruku da "SNSD ostaje ključni politički faktor stabilnosti i razvoja Distrikta".

Opštinski odbor SNSD-a Brčko ponovio je i izborni rezultat iz 2022. godine, čime je dodatno, kako je naglašeno, potvrđena pozicija SNSD-a kao političke snage sa najvećom podrškom građana i jasnim legitimitetom za nastavak odgovornog rada.