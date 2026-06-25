Brčanski intelektualci optužili gradonačelnika Milića za etnizaciju Distrikta: Prilagođava se Dodiku

Inicijativni odbor Foruma brčanskih intelektualaca optužio je gradonačelnika Brčko distrikta BiH Sinišu Milića za relativiziranje problema entitetizacije Distrikta, ocjenjujući da njegove izjave predstavljaju pokušaj odbrane politika koje su suprotne Dejtonskom sporazumu i Konačnoj arbitražnoj odluci za Brčko.

Inicijativni odbor Foruma brčanskih intelektualaca reagovao je na nedavni istup gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniše Milića, koji je nakon predstavljanja Proglasa upozorenja grupe brčanskih intelektualaca ustvrdio da ne postoji proces entitetizacije Distrikta te da su njegovi kritičari protivnici Dejtonskog sporazuma i Konačne arbitražne odluke za Brčko.

U saopćenju dostavljenom medijima članovi Foruma navode da su Milićeve tvrdnje pune političkih i logičkih kontradikcija, te da upravo njegove javne izjave potvrđuju ono na šta su intelektualci upozorili.

- Tvrdnju da nema entitetizacije Distrikta gradonačelnik Milić ilustrira čestim javnim izjavama da postoji kontinuitet Rs-a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, što se međusobno isključuje, jer nema kontinuiteta Rs-a bez entitetizacije Distrikta - navodi se u reakciji.

Proslava 9. januara

Autori saopćenja smatraju da je teško pomiriti Milićeve tvrdnje o zaštiti Dejtonskog sporazuma sa njegovim političkim djelovanjem, posebno kada je riječ o odnosu prema obilježavanju 9. januara.

- Duboko iskrivljenu logiku koja se krije iza ovakvih tvrdnji lako je demaskirati upravo na matrici političkog djelovanja g. Milića kojem je proslava neustavnog Dana RS-a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ilustracija očuvanja Dejtonskog sporazuma - ističu članovi Foruma.

U reagovanju se dalje tvrdi da gradonačelnik Brčkog svoje političke stavove prilagođava politici predsjednika RS Milorada Dodika, kojeg autori saopćenja označavaju kao kreatora stavova koji su, kako navode, u suprotnosti s Dejtonskim sporazumom i Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko.

- Razlozi takvih logičkih i političkih aporija i nelogičnosti, koje mora javno iznositi, su očuvanje njegove udobne političke pozicije i privilegija koje uz to idu, jer mora slijediti politiku svoga šefa Milorada Dodika - navodi se u tekstu.

Dodaju da su posebno zabrinjavajuće izjave o mogućoj secesiji RS i tvrdnje da bi u takvom scenariju postojao i „entitetski dio Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

Upozorenje na moguće posljedice

Članovi Foruma ocjenjuju da Milićevo reagovanje ne predstavlja samo političku polemiku, nego pokušaj diskreditacije svih koji upozoravaju na procese koje smatraju opasnim po status Distrikta.

- Ovakvim relativiziranjem problema u teškom historijskom trenutku i difamiranjem onih koji drugačije misle neistinama i politikantskim podmetanjima g. Milić ponovo potvrđuje svoju moralnu i intelektualnu insuficijentnost - navodi se u reakciji.

Iako ističu da takve istupe ne smatraju vrijednim ozbiljnog političkog odgovora, članovi Inicijativnog odbora poručuju da javnost ima pravo i obavezu da preispituje stavove nosilaca vlasti u Brčko distriktu BiH.

- Kao jedan od onih koji svojim djelovanjem može uvesti Bosnu i Hercegovinu u ozbiljnu političku krizu, sa mogućim malignim epilogom upravo u Distriktu, svakom razumnom i odgovornom pojedincu obaveza je propitivati i upozoravati, posebno kada su u pitanju nosioci vlasti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine - zaključuje se u saopćenju.

Reakciju su potpisali članovi Inicijativnog odbora Foruma brčanskih intelektualaca Enes Pašalić, Hajrudin Omerović, Ćazim Suljević, Kenad Bajrić i Enes Fazlović.