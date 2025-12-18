Na 16 javnih česmi voda nije za piće u Distriktu

Voda sa 16 javnih česmi u Brčko distriktu nije ispravna za piće, pokazali su rezultati fizičko-hemijske analize koje je provelo Pododjeljenje za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH.

U periodu od 1. do 30. novembra uzorkovana je voda sa ukupno 30 javnih česmi na području Distrikta. Iako su mikrobiološki nalazi bili uredni na svim lokacijama, analiza je pokazala da voda sa 16 česmi ne ispunjava propisane standarde zdravstvene ispravnosti prema važećem Pravilniku.

Neispravnost vode utvrđena je na javnim česmama u naseljima Grčica, Broduša – Suljagića Sokak, Novo Brčko, Kolobara, Rijeke, Ivici, Klanac, Meraje, Krepšić II, Srpska Varoš, Centar 5 – Prnjavor, kao i na još nekoliko lokacija obuhvaćenih analizom.

Na svim česmama gdje je utvrđena neispravnost postavljena su upozorenja da voda nije za piće, a nadležni iz Pododjeljenja za javno zdravstvo apelovali su na građane da se pridržavaju istaknutih obavještenja.

Iz ove institucije poručuju da će se monitoring kvaliteta vode nastaviti i u narednom periodu, te da će javnost biti blagovremeno informisana o svim novim rezultatima analiza.