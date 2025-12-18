Kraljević otkrio koliko bi mogla rasti minimalna plaća

Ministar finansija Toni Kraljević (HDZ BiH) je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća pojasnio da ukoliko podaci ostanu isti kao i nakon mjeseca septembra, minimalna plaća bi trebala rasta 2,7 posto, odnosno na 27 KM.

Naveo je da se usklađivanje vrši na osnovu Uredbe o metodologiji izračuna, koja kao parametre ima rast potrošačkih cijena i rast BDP-a.

Prema podacima koje je Vlada dobila od Federalnog zavoda za statistiku za prvih devet mjeseci, rast potrošačkih cijena iznosi 3,6%. S druge strane, realan rast BDP-a za prvo polugodište iznosi 1,8%.

- Kada bismo zbrojili taj realan rast BDP-a i rast potrošačkih cijena, dobili bismo zbroj od 5,4. Dijeljeno sa dva, odnosno 50 posto od toga, dolazimo do 2,7 posto. Dakle, možete već imati predviđanje koliko će iznositi usklađivanje minimalne plate - istakao je Kraljević.

Kraljević je pojasnio da se ovim potezom, nakon prošlogodišnjeg "iskoraka", sistem vraća na zakonsku metodologiju.

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