Čengić: Povećanje minimalnih plaća u skladu s metodologijom, rastu i dnevnice

Kako je portal "Avaza" prvi objavio, u narednoj godini će minimalna plaća u FBiH rasti u skladu s Uredbom o metodologiji koja je uvedena 2022. godine.
POTVRĐENO PISANJE "AVAZA"
Zajednički smo zaključili da je ovo najbolje rješenje
Safudin Čengić na sjednici ESV-a. Avaz
Kako je portal "Avaza" prvi objavio, u narednoj godini će minimalna plaća u FBiH rasti u skladu s Uredbom o metodologiji koja je uvedena 2022. godine.
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić je to potvrdio nakon današnje sjednice.
Također je potvrđeno pisanje "Avaza" da će se u narednim danima utvrditi koliko će iznositi minimalna plaća.
- Zajednički smo zaključili da je ovo najbolje rješenje - rekao je Čengić.
Također, od naredne godine će se uvesti novi iznos maksimalnih dnevnica, koji će biti povećan sa 25 na 45 KM.
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