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ŠEF ALIJANSE

Rute: SAD blokiraju ulazak Ukrajine u NATO

Trenutno nekoliko saveznika kaže da neće dati svoj pristanak i time onemogućavaju jednoglasnu odluku o ulasku Ukrajine u NATO, rekao je

Rute: SAD blokiraju ulazak Ukrajine. Anadolija

M. Až.

18.12.2025

Sjedinjene Američke Države, Mađarska i Slovačka neće dati saglasnost za prijem Ukrajine u NATO, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

- Trenutno nekoliko saveznika kaže da neće dati svoj pristanak i time onemogućavaju jednoglasnu odluku o ulasku Ukrajine u NATO - rekao je Rute novinarima u Varšavi.

Dodao je da se, prema njegovim riječima, radi o državama poput Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke, ali da postoji mogućnost da je riječ i o još nekim saveznicima.

S druge strane, njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je početkom sedmice da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle saglasnost o pružanju sigurnosnih garancija Ukrajini.

# NATO
# MARK RUTTE
# SAD
# UKRAJINA
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