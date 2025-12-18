Rute: SAD blokiraju ulazak Ukrajine u NATO

Sjedinjene Američke Države, Mađarska i Slovačka neće dati saglasnost za prijem Ukrajine u NATO, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

- Trenutno nekoliko saveznika kaže da neće dati svoj pristanak i time onemogućavaju jednoglasnu odluku o ulasku Ukrajine u NATO - rekao je Rute novinarima u Varšavi.

Dodao je da se, prema njegovim riječima, radi o državama poput Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovačke, ali da postoji mogućnost da je riječ i o još nekim saveznicima.

S druge strane, njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je početkom sedmice da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle saglasnost o pružanju sigurnosnih garancija Ukrajini.