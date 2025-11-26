Mark Rute odbacio ključni zahtjev Rusije: Nemaju pravo zabraniti Ukrajini članstvo u NATO-u

On je dodao da osnivački Vašingtonski ugovor Alijanse omogućava svakoj zemlji u euroatlantskom području da se pridruži.

- Rusija nema ni glas ni veto nad tim ko može biti član NATO-a - rekao je Rute u intervjuu za El País i njemački RND.

Mark Rute (Rutte) odbacio je ruski zahtjev prema kojem Moskva želi blokirati Ukrajinu u pokušaju da se pridruži NATO-u.

Ruteovi komentari uslijedili su nakon američkog prijedloga za okončanje ruske invazije, koji je prošle sedmice procurio u javnost. Prvobitni plan uključivao je odredbu da NATO nikada ne primi Ukrajinu, dok je revidirani plan ublažio neke od proruski orijentiranih stavki.

Premijer je naglasio i da ima pozitivna osjećanja prema američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump).

Iako saveznici u NATO-u oklijevaju s neposrednim pozivom Ukrajini, prošle godine dogovoreno je da je težnja Kijeva ka članstvu nepovratna. Rutte je to ponovio uprkos protivljenju Trumpa i nekih drugih članica.

Generalni sekretar NATO-a priznao je da se nekoliko država članica trenutno protivi prijemu Ukrajine.

Rutte je rekao da trenutni mirovni plan iz Ženeve pruža dobru osnovu za daljnje diskusije, ali da će svaki prijedlog zahtijevati paralelne razgovore s NATO-om o određenim pitanjima.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Layen) naglasila je da nikakva odluka o težnjama Ukrajine da se pridruži EU ili Alijansi ne smije biti donesena jednostrano.

- Ništa o Evropi bez Evrope, ništa o NATO-u bez NATO-a - rekla je fon der Lajen poslanicima Evropskog parlamenta.

Rute je dodao da će NATO isporučiti ukupno 5 milijardi dolara oružja Ukrajini kroz evropske saveznike koji kupuju američko oružje za Kijev do kraja godine. Dosad je 11 zemalja doprinijelo s pet paketa od po 500 miliona dolara u okviru PURL programa, a šesti paket se očekuje u narednim danima.

Premijer je upozorio da Moskva neće prestati ugrožavati sigurnost Evrope, čak ni uz eventualni mirovni sporazum.

- Rusija će još dugo biti dugoročna prijetnja - zaključio je Rute.