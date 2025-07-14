Rute nakon Trampovog ultimatuma: Ova odluka pomoći će Ukrajini da odbrani zemlju od Rusije

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) ocijenio je najnovije odluke američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) kao "istorijske" i istakao da predstavljaju veliki iskorak za evropsku bezbjednosnu arhitekturu.

- Ovo je zaista velika stvar - izjavio je Rute, dodavši da će ova odluka pomoći Ukrajini da održi odbranu protiv ruske agresije.

Prema njegovim riječima, evropske zemlje će snositi trošak nabavke oružja, a Tramp je na to dodao: "To je potpuno logično."

Rute je zaključio da se time gradi novi model evropske odgovornosti, koji dolazi kao nastavak uspjeha nedavnog samita NATO-a, poručivši da "Evropljani sada preuzimaju vodeću ulogu".

Podsjećamo, američki predsjednik Tramp poručio je da će Sjedinjene Američke Države proizvesti i isporučiti "vrhunsko oružje" svojim saveznicima unutar NATO-a, a da će Savez potom odlučiti gdje je ono najpotrebnije.

- Proizvešćemo vrhunsko oružje i poslati ga NATO-u izjavio je Tramp, pojašnjavajući da će NATO koordinisati njegovu distribuciju, uključujući i eventualne isporuke Ukrajini.

Osim toga, Tramp je uputio i direktno upozorenje Moskvi.

- Uvodimo vam carine od 100 posto ako ne zaustavite rat u roku od 50 dana - rekao je Tramp.