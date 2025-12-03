Rutte: Jačamo podršku Ukrajini i povećavamo pritisak na Rusiju

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas na pres-konferenciji nakon sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a da se Savez suočava sa "stvarnim i trajnim opasnostima", ukazujući na brutalne ruske napade na Ukrajinu, udare na civilnu infrastrukturu i sve agresivnije ponašanje Rusije prema samoj Alijansi. Istakao je da saveznici ostaju odlučni u jačanju odbrane i nastavku pomoći Kijevu, posebno uoči nadolazeće zime, javlja izvještač Fene iz Bruxellesa.

Rutte, koji je predsjedavao sastankom šefova diplomatije zemalja članica NATO-a, upozorio je da Rusija nastavlja svoj, kako je rekao, brutalni rat protiv Ukrajine, napadajući sve više njen narod i ključnu infrastrukturu na početku zime.

- Rusija također pokazuje sve nepromišljenije ponašanje kada je u pitanju NATO, poput kršenja našeg vazdušnog prostora, provođenja kibernetičkih napada i raspoređivanja špijunskih brodova za mapiranje podmorske infrastrukture saveznika. Ovi incidenti naglašavaju potrebu za nepokolebljivom budnošću. Moramo nastaviti odgovarati snagom, jedinstvom i odlučnošću - poručio je Rutte.

Istakao je da je jedan od ključnih fokusa sastanka bilo ulaganje u odbranu. Po njegovim riječima, evropski saveznici i Kanada značajno pojačavaju svoje doprinose, što je Rutte ocijenio "dobrodošlim razvojem događaja koji pokazuje zajedničku predanost".

- Moramo učiniti više, a svi saveznici moraju dati svoj doprinos da bismo osigurali spremnost i pravedno podijelili odgovornost - kazao je, dodajući da su ministri raspravljali o planovima za ostvarenje obaveze preuzete u Hagu - ulaganje 5 posto BDP-a godišnje u odbranu.

Rekao je da se i podrška Ukrajini računa u ovaj cilj, jer direktno doprinosi sigurnosti NATO-a.

Rutte je napomenuo da povećana potrošnja već donosi opipljive rezultate, poput jačanja snaga na istočnom krilu i modernizacije opreme. Naglasio je i da se NATO istovremeno bavi hibridnim prijetnjama poput sabotaža, kibernetičkih napada i pokušaja destabilizacije društava.

Govoreći o Ukrajini, generalni sekretar NATO-a ponovo je pozdravio "kontinuirane napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da postigne pravedan i trajan mir", naglasivši da su ti napori ključni za rješavanje sukoba.

- I dok pregovori napreduju, ne smijemo odustati od naše predanosti Ukrajini. Njena sigurnost usko je povezana s našom i podrška se mora nastaviti nesmanjenom snagom - kazao je Rutte.

Podsjetio je na razorne posljedice svakodnevnih ruskih napada, koji civile ostavljaju bez grijanja, svjetla i vode dok se približava zima.

Između ostalog, naveo je i to da je na sastanku Vijeća NATO-Ukrajina ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrii Sybiha izvijestio saveznike o najnovijim događajima i hitnim potrebama Ukrajine. Visoka predstavnica EU Kaja Kallas također je učestvovala na ovom sastanku, naglasivši blisku saradnju između NATO-a i EU u jačanju ukrajinske otpornosti.

Generalni sekretar NATO-a naglasio je da podrška NATO-a "čini stvarnu razliku na terenu", posebno kroz Listu prioritetnih zahtjeva Ukrajine (PURL), kroz koju se isporučuju sistemi protivvazdušne odbrane i druga ključna oprema.

- Saveznici i partneri već su obećali više od 4 milijarde dolara za PURL, što nas dovodi do 5 milijardi za cijelu godinu. Ovaj protok pomoći je ključan i ponovo pozivam sve da ubrzaju svoja obećanja, ne samo za ovu zimu, već i za sljedeću godinu - rekao je Rutte.

Istakao je da Ukrajina i dalje pokazuje izvanrednu otpornost.

- Putin vjeruje da nas može nadživjeti, ali mi ne idemo nigdje. Današnji dan je još jedan jasan znak da nije u pravu. Jačamo našu podršku Ukrajini i povećavamo pritisak na Rusiju - poručio je.

Dodao je da NATO radi na suprotstavljanju ruskoj "Floti u sjeni" i drugim aktivnostima koje predstavljaju strateške dileme za Kremlj.

Generalni sekretar NATO-a naglasio je da se Savez, u pripremama za samit u Ankari, fokusira na tri ključna cilja, a to su ulaganje u sigurnost, jačanje industrijskih kapaciteta i održavanje snažne i dugoročne podrške Ukrajini.