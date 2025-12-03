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GENERALNI SEKRETAR NATO-A

Rutte: Jačamo podršku Ukrajini i povećavamo pritisak na Rusiju

Moramo učiniti više, a svi saveznici moraju dati svoj doprinos da bismo osigurali spremnost i pravedno podijelili odgovornost, kazao je Rutte

Rutte: Jačamo podršku Ukrajini. Fena

FENA

3.12.2025

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas na pres-konferenciji nakon sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a da se Savez suočava sa "stvarnim i trajnim opasnostima", ukazujući na brutalne ruske napade na Ukrajinu, udare na civilnu infrastrukturu i sve agresivnije ponašanje Rusije prema samoj Alijansi. Istakao je da saveznici ostaju odlučni u jačanju odbrane i nastavku pomoći Kijevu, posebno uoči nadolazeće zime, javlja izvještač Fene iz Bruxellesa.

Rutte, koji je predsjedavao sastankom šefova diplomatije zemalja članica NATO-a, upozorio je da Rusija nastavlja svoj, kako je rekao, brutalni rat protiv Ukrajine, napadajući sve više njen narod i ključnu infrastrukturu na početku zime.

- Rusija također pokazuje sve nepromišljenije ponašanje kada je u pitanju NATO, poput kršenja našeg vazdušnog prostora, provođenja kibernetičkih napada i raspoređivanja špijunskih brodova za mapiranje podmorske infrastrukture saveznika. Ovi incidenti naglašavaju potrebu za nepokolebljivom budnošću. Moramo nastaviti odgovarati snagom, jedinstvom i odlučnošću - poručio je Rutte.

Istakao je da je jedan od ključnih fokusa sastanka bilo ulaganje u odbranu. Po njegovim riječima, evropski saveznici i Kanada značajno pojačavaju svoje doprinose, što je Rutte ocijenio "dobrodošlim razvojem događaja koji pokazuje zajedničku predanost".

- Moramo učiniti više, a svi saveznici moraju dati svoj doprinos da bismo osigurali spremnost i pravedno podijelili odgovornost - kazao je, dodajući da su ministri raspravljali o planovima za ostvarenje obaveze preuzete u Hagu - ulaganje 5 posto BDP-a godišnje u odbranu.

Rekao je da se i podrška Ukrajini računa u ovaj cilj, jer direktno doprinosi sigurnosti NATO-a.

Rutte je napomenuo da povećana potrošnja već donosi opipljive rezultate, poput jačanja snaga na istočnom krilu i modernizacije opreme. Naglasio je i da se NATO istovremeno bavi hibridnim prijetnjama poput sabotaža, kibernetičkih napada i pokušaja destabilizacije društava.

Govoreći o Ukrajini, generalni sekretar NATO-a ponovo je pozdravio "kontinuirane napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da postigne pravedan i trajan mir", naglasivši da su ti napori ključni za rješavanje sukoba.

- I dok pregovori napreduju, ne smijemo odustati od naše predanosti Ukrajini. Njena sigurnost usko je povezana s našom i podrška se mora nastaviti nesmanjenom snagom - kazao je Rutte.

Podsjetio je na razorne posljedice svakodnevnih ruskih napada, koji civile ostavljaju bez grijanja, svjetla i vode dok se približava zima.

Između ostalog, naveo je i to da je na sastanku Vijeća NATO-Ukrajina ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrii Sybiha izvijestio saveznike o najnovijim događajima i hitnim potrebama Ukrajine. Visoka predstavnica EU Kaja Kallas također je učestvovala na ovom sastanku, naglasivši blisku saradnju između NATO-a i EU u jačanju ukrajinske otpornosti.

Generalni sekretar NATO-a naglasio je da podrška NATO-a "čini stvarnu razliku na terenu", posebno kroz Listu prioritetnih zahtjeva Ukrajine (PURL), kroz koju se isporučuju sistemi protivvazdušne odbrane i druga ključna oprema.

- Saveznici i partneri već su obećali više od 4 milijarde dolara za PURL, što nas dovodi do 5 milijardi za cijelu godinu. Ovaj protok pomoći je ključan i ponovo pozivam sve da ubrzaju svoja obećanja, ne samo za ovu zimu, već i za sljedeću godinu - rekao je Rutte.

Istakao je da Ukrajina i dalje pokazuje izvanrednu otpornost.

- Putin vjeruje da nas može nadživjeti, ali mi ne idemo nigdje. Današnji dan je još jedan jasan znak da nije u pravu. Jačamo našu podršku Ukrajini i povećavamo pritisak na Rusiju - poručio je.

Dodao je da NATO radi na suprotstavljanju ruskoj "Floti u sjeni" i drugim aktivnostima koje predstavljaju strateške dileme za Kremlj.

Generalni sekretar NATO-a naglasio je da se Savez, u pripremama za samit u Ankari, fokusira na tri ključna cilja, a to su ulaganje u sigurnost, jačanje industrijskih kapaciteta i održavanje snažne i dugoročne podrške Ukrajini.

- Niko ne želi mir više od Ukrajine. I dok naporno radimo na miru, moramo nastaviti pružati Ukrajini alate za odbranu njenog suvereniteta i postizanje trajnog rješenja. NATO je odbrambeni savez i to ćemo i ostati. Ali nemojte se zavaravati, spremni smo i voljni učiniti sve što je potrebno da bismo zaštitili milijardu naših ljudi i osigurali našu teritoriju - poručio je Rutte.

Kako je ranije najavljeno iz State Departmenta, američki državni sekretar Marco Rubio nije učestvovao na današnjem sastanku šefova diplomatija zemalja članica NATO.

Na sastanku ministara vanjskih poslova članica NATO-a Washington je ovaj put predstavljao Rubiov zamjenik, Christopher Landau.

# NATO
# MARK RUTTE
# RUSIJA
# UKRAJINA
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