Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas se očekuje sunčano, uz postupno naoblačenje. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima.

Tokom noći novo naoblačenje sa juga, što će u kasnim večernjim satima uvjetovati slabu kišu u Hercegovini. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 5 stepeni.