Upitna zakonitost Konakovićeve diplome

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio Obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti stjecanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.

Kako je u Obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Na osnovu nalaza inspektora sačinjena je analiza svih propusta i nepravilnosti utvrđenih na FASTO u procesu studiranja i stjecanja diploma Konakovića. „Dnevni avaz“ u interesu javnosti u cijelosti objavljuje Analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Upis na treću godinu

FELJTON 13:

MEĐUTIM, ZA KUIP POSTOJI NEPREMOSTIVA PREPREKA.

Postavlja se pitanje da li odluka NNV-a može imati veću pravnu snagu od zakona?

Ako KUIP podržava stav da u 2013. godini Zakon o visokom obrazovanju ima veću pravnu snagu od odluke NNV-a kojom se Elmedinu Konakoviću odobrava sticanje statusa studenta i okončanje započetog studij prema NPP koji važi 2013. godine, onda isti takav pristup mora iskazati i u slučaju upisa na studij 2006. godine.

Tako je 2006. godine sticanje statusa studenta i upis na treću godinu studija omogućen odlukom NNV-a koja je suprotna Zakonu o visokom obrazovanju koji takvu mogućnost nije uopšte predviđao.

Ako Zakon 2013. godine ima veću pravnu snagu od odluke NNV-a, onda takav princip mora biti primijenjen i 2006. godine.

Ako se 2006. godine primjenjivala odluka NNV-a, onda bi na takav način trebalo postupiti i 2013. godine u slučaju nastavka studija ili obratno.

Koji god pristup KUIP primijeni, ishod po Elmedina Konakovića je nepovoljan, odnosno fatalan.