Upitna zakonitost Konakovićeve diplome

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio Obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti stjecanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.
Kako je u Obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.
Na osnovu nalaza inspektora sačinjena je analiza svih propusta i nepravilnosti utvrđenih na FASTO u procesu studiranja i stjecanja diploma Konakovića. „Dnevni avaz“ u interesu javnosti u cijelosti objavljuje Analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Upis na treću godinu
FELJTON 13:
MEĐUTIM, ZA KUIP POSTOJI NEPREMOSTIVA PREPREKA.
Postavlja se pitanje da li odluka NNV-a može imati veću pravnu snagu od zakona?
Ako KUIP podržava stav da u 2013. godini Zakon o visokom obrazovanju ima veću pravnu snagu od odluke NNV-a kojom se Elmedinu Konakoviću odobrava sticanje statusa studenta i okončanje započetog studij prema NPP koji važi 2013. godine, onda isti takav pristup mora iskazati i u slučaju upisa na studij 2006. godine.
Tako je 2006. godine sticanje statusa studenta i upis na treću godinu studija omogućen odlukom NNV-a koja je suprotna Zakonu o visokom obrazovanju koji takvu mogućnost nije uopšte predviđao.
Ako Zakon 2013. godine ima veću pravnu snagu od odluke NNV-a, onda takav princip mora biti primijenjen i 2006. godine.
Ako se 2006. godine primjenjivala odluka NNV-a, onda bi na takav način trebalo postupiti i 2013. godine u slučaju nastavka studija ili obratno.
Koji god pristup KUIP primijeni, ishod po Elmedina Konakovića je nepovoljan, odnosno fatalan.
Ako se Elmedin Konaković 2006. godine na osnovu odluke NNV-a, koja je suprotna Zakonu o visokom obrazovanju upisao na prvi ciklus studija (direktno na treću godinu) i ako je KUIP prihvatio da Odluka NNV-a ima veću pravnu snagu od Zakona, onda i u slučaju odluke iz 2013. godine, kojom se odobrava nastavak studija prema NPP koji je važeći, mora biti isti, tako da se onda i u ovom slučaju MORA PRIMJENJIVATI Odluka NNV-a, a ne Zakon o visokom obrazovanju.
Krajnji ishod:
- Elmedin Konaković nije zakonito upisan na studij ili
- Elmedin Konaković nije zakonito nastavio i okončao studij i u konačnici stekao diplomu prvog ciklusa studija, jer nije položio završni rad koji se vrednuje sa 15 ECTS bodova.
11. Polaganje ispita iz zimskog semestra druge godine studija suprotno Akademskom kalendaru UNSA za 2013/2014. godinu
Prema usvojenom Akademskom kalendaru UNSA za akademsku 2013/2014. godinu nastava u zimskom semestru počinje 7. 10. 2013. godine i traje do 24. 1. 2014. godine. Kako je moguće da Elmedin Konaković neke predmete iz zimskog semestra (treći semestar druge godine) polaže prije završetka nastave u zimskom semestru.
- Predmet „Sportski menadžment“ (III semestar) – polagan 20. 1. 2014. godine,
- Predmet „Kineziloška analiza“ (III semestar) polagan 21. 1. 2014. godine,
- Predmet „Povijest, organizacija i pravila“ (III semestar) – polagan 23. 1. 2014. godine.
12. Nezakonito polaganje završnog ispita na prvom ciklusu studija
- Završni ispit je položen 5. 3. 2008 godine, odnosno prije položenih ispita iz prve i druge godine studija što je suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija UNSA.
- Završni ispit (bez obzira da li se vrednuje ili ne vrednuje sa ECTS bodovima) se ne može polagati prije nego što se odsluša nastava sa svih godina studija i ne polože svi ispiti predviđeni NPP.
Međutim, Elmedin Konaković je završni ispit položio 5. 3. 2008. godine, a nastavu i ispite iz prve i druge godine slušao i polagao naknadno. Nadalje, završni ispit je prijavljen i odbranjen suprotno Pravilima studiranja za prvi ciklus studija jer:
- a) od predaje obrazložene teme završnog rada nije protekao minimalni rok od pet dana propisan Pravilima studiranja. (Član 25 stav 4. Pravila „Od predaje rada do njegove odbrane mora proći najmanje 5 dana“.
- b) nije protekao rok određen odlukom NNV-a za odbranu završnog rada (prema navodima KUIP-a odlukom NNV-a od 3. 3. 2018. godine je određeno „da će se odbrana završnih radova održavati u narednom mjesecu“, a sjednica NNV-a je bila 3. 3. 2008. godine).
Nije poštovan rok
- c) odbrana završnog rada nije ocijenjena iako je to obaveza prema Pravilima studiranja za prvi ciklus studija (član 26. stav 3. Pravila glasi „Završni rad i odbrana ocjenjuju se jedinstvenom ocjenom od 10 (A) do 5 (F). Ocjena se donosi većinom glasova članova komisije“).
Interesantno je da je Elmedin Konaković prijavio završni rad 3. 3. 2008. godine i da je NNV istog dana (3. 3. 2008.) razmatralo prijavu i donijelo odluku kojom se prihvataju projekti završnih radova. Postavlja se pitanje kako je takva prijava, istog dana kada je protokolisana mogla biti uvrštena u dnevni red sjednice NNV-a?
13. Neuredno popunjeni ili nikako popunjeni semestralni listovi i ovjere studijske godine
Prema članu 10. Pravila studiranja student prijavljuje predmete koje želi da sluša i polaže u narednoj studijskoj godini tri nedjelje prije početka nastave u zimskom semestru, a za prvu studijsku godinu nakon upisa.
U konkretnom slučaju nije poštovan rok za prijavljivanje predmeta koji je propisan Pravilima studiranja, a semestralni listovi su prema navodima KUIP-a nepotpuni i neuredni.
Nastavit će se.