Analiza odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove: Konaković za godinu položio ispite iz dvije studijske godine

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Na osnovu nalaza inspektora sačinjena je analiza svih propusta i nepravilnosti uvrđenih na FASTO-u u procesu studiranja i stjecanja diploma Konakovića. “Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje Analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Lažne ovjere

FELJTON 12:

Član 60. Zakona o visokom obrazovanju propisuje:

Član 60.

(Studijske godine i semestri)

(1) Na kraju semestra i studijske godine ovjerava se broj položenih predmeta i osvojenih ECTS studijskih bodova.

(2) Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente.

(3) Rad studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku jednog semestra.

3. Polaganje ispita iz treće godine studija akademske 2007/2008. godine u mjesecu februaru 2008. godine

- Polaganje ispita u mjesecu februaru 2008. godine iz oba semestra (zimskog i ljetnog) je nezakonito, jer bi to značilo da se ispiti iz ljetnog semestra polažu i prije nego je student odslušao nastavu. Elmedin Konaković je ispite iz ljetnog semestra treće godine polagao u februaru 2008. godine.

- Prema navodima iz Odgovora KUIP-a, Elmedin Konaković je treću godinu studija (iako se upisao 2006. godine) upisao i slušao u akademskoj 2007/2008. godini.

Nastava u zimskom semestru akademske 2007/2008. godine počinje u posljednjem kvartalu 2007. godine, a ljetni semestar se završava polovinom 2008. godine.

Postavlja se pitanje kako je Konaković mogao polagati ispite prije nego je odslušao predavanja makar iz ljetnog semestra (ako se i pretpostavi da je regularno polagao ispite iz zimskog semestra akademske 2007/2008. godine).

- Interesantno je da je prijava polaganja svih ispita iz treće godine studija (i zimskog i ljetnog semestra) izvršena ukupno u dva dana, i to:

- 26. 1. 2008. godine je subota – prijavljeno osam ispita.

- 17. 2. 2008. godine je nedjelja – prijavljeno četiri ispita.

Ovo znači da je 12 ispita iz prve godine položio za 25 dana (u periodu od 4. 2. – 29. 2. 2008. godine).

4. Polaganje ispita prve studijske godine u akademskoj 2007/2008. godini.

Elmedin Konaković je, prema navodima KUIP-a, treću godinu studija upisao i slušao u akademskoj 2007/2008., dok je prvu akademsku godinu upisao i slušao 2008/2009. godine. Svi ispiti iz treće godine (V i VI semestar) su položeni u mjesecu februaru 2008. godine, a svi ispiti iz prve godine (I i II semestar) su položeni u mjesecu decembru 2008. godine. Ovo znači da je Elmedin Konaković u toku jedne akademske godine položio ispite iz dvije studijske godine. U toku jedne kalendarske godine položio je 24 ispita.

Interesantno je da je samo u periodu od 12 dana (10. – 22. 12. 2008. godine) položio sve ispite iz prve godine (12 ispita). Također, interesantno je da je sve ispite iz prve godine (i zimskog i ljetnog semestra) prijavio istog dana, i to 5. 12. 2008. godine. Polaganje ispita iz prve godine (akademske 2008/2009. godine) u naznačenom terminu je nezakonito. Nastava u zimskom semestru akademske 2008/2009. godine počinje u posljednjem kvartalu 2008. godine, a ljetni semestar se završava polovinom 2009. godine. Postavlja se pitanje kako je mogao polagati ispite prije nego je odslušao predavanja u zimskom i ljetnom semestru. U mjesecu decembru 2008. godine još je trajala nastava.

Napomena: U pokušaju odbrane će se isticati da se radi o terminima polaganja ispita koje je utvrdilo Nastavno-naučno vijeće svojom odlukom i da se radi o ekvivalenciji prve godine.

Ovo onda ukazuje da se radi o „lažnim upisima i ovjerama“ jer:

a) ako je upisao i ovjerio godinu studija, kako navodi KUIP, onda nije mogao polagati ispite u tim terminima,

b) ako je slušao i polagao samo „razlika nastave“ onda je lažna dokumentacija koja se odnosi na upis i ovjeru godine i semestra.

5. Odstupanja i razlike u datumima polaganja ispita na prvom ciklusu studija

Postoje razlike u datumima polaganja pojedinih ispita. U nekoliko slučajeva su utvrđeni različiti datumi polaganja ispita navedeni u indeksu i prijavi za polaganje ispita.

- Psihologija u menadžmentu (VI semestar) u indeksu je kao datum polaganja ispita naveden 12. 2. 2008., a u prijavi ispita je naveden 11. 2. 2008. godine.

- Filozofija menadžmenta (VI semestar) u indeksu je kao datum polaganja ispita naveden 28. 2. 2008. godine, a u prijavi za polaganje ispita je naveden 27. 2. 2008.,

- Finansijski menadžment u sportu (V semestar) u indeksu je kao datum polaganja ispita naveden 28. 2. 2008., a u prijavi za polaganje ispita je naveden 19. 2. 2008.,

- Menadžment sportskih manifestacija (IV semestar) u indeksu je kao datum polaganja ispita naveden 10. 9. 2014., a u prijavi za polaganje ispita je naveden 2. 4. 2009. godine, a prijava ispita je od 18. 3. 2009. godine (???).

6. Polaganje ispita na Prvom ciklusu studija nedjeljom (neradni dan)

- Biomehanika (II semestar) – ispit je položen 21. 12. 2008. godine (nedjelja), dok datum prijave ispita nije uopšte naveden.

7. Prijavljivanje ispita za polaganje u neradne dane (subota i nedjelja)

Svi ispiti iz treće godine studija (V i VI semestar) su prijavljeni u subotu i nedjelju.

- osam ispita je prijavljeno u subotu

- četiri ispita su prijavljena u nedjelju

8. Prijavljivanje ispita po principu „danas za sutra“

Značajan broj ispita je prijavljen samo jedan dan ranije u odnosu na termin polaganja ispita. Ovo je posebno interesantno kada se ima u vidu da je u jednom slučaju prijava ispita bila u nedjelju, a polaganje ispita već u ponedjeljak.

- Komunikologija u sportu (VI semestar – III godina) – ispit prijavljen u nedjelju 17. 2. 2008., a polaganje ispita bilo u ponedjeljak 18. 2. 2008.,

- Licenciranje u sportu (IV semestar – II godina) ispit prijavljen 2. 9. 2014., a polaganje ispita bilo 3. 9. 2014.

- Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (III semestar – II godina) ispit prijavljen 5. 2. 2014., a polaganje ispita bilo 6. 2. 2014.

- Antropološka analiza (III semestar – druga godina) ispit prijavljen 6. 2. 2014., a polaganje ispita bilo 7. 2. 2014.

Postavlja se logičko pitanje, kada je Studentska služba uspjela dostaviti prijave studenata za polaganje ispita predmetnom nastavniku i kada je predmetni nastavnik uspio objaviti termin polaganja ispita i spisak studenata koji polažu ispit? Ovdje treba iskazati oprez u smislu moguće tvrdnje da su ispiti prijavljivani kroz „informacioni sistem UNSA“ – što je podrazumijevalo da su akademskim kalendarom unaprijed već utvrđeni termini ispita, a student onda samo kroz informacioni sistem prijavljuje ispit (pa proizlazi i mogućnost prijavljivanja ispita nedjeljom). Međutim, bitno je da KUIP spominje prijave za ispit, što ukazuje da se radi o printanim prijavama, što onda onemogućava prijavu ispita po principu „danas za sutra“.

9. Polaganje ispita druge godine studija izvan termina koji su utvrđeni odlukom Nastavno-naučnog vijeća o ekvivalenciji za drugu godinu studija.

Nastavno-naučno vijeće je odlukom o ekvivalenciji prve i druge godine studija odredilo termine polaganja ispita iz prve i druge godine, i to:

- za prvu godinu studija u terminu 10. - 22. 12. 2008. godine.

- za drugu godinu studija u terminu 27. i 28. 2. 2009. godine.

Elmedin Konaković je ispite iz druge godine studija polagao 2014. godine, što znači izvan termina utvrđenih odlukom NNV-a. Polaganje ispita druge godine studija je bilo nakon ponovnog sticanja statusa studenta 2013.

10. Nezakonit nastavak studija 2013. godine

Nastavno-naučno vijeće FASTO-a je 2013. godine donijelo odluku kojom se odobrava ponovo sticanje statusa studenta Elmedinu Konakoviću i nastavak započetog studija.

Odlukom NNV-a je, prema navodima KUIP-a, određeno da Elmedin Konaković studij može nastaviti prema NPP koji je važio u vrijeme donošenja odluke NNV-a.

To je bio NPP koji je usvojen 2011. godine i koji je sadržavao završni rad koji se vrednuje sa 15 ECTS bodova.

Mimo propisa

Međutim, Elmedin Konaković je, suprotno odluci NNV-a, nastavio i okončao studij prema NPP-u iz 2006. i 2007. godine koji je važio kada se on upisao na treću godinu studija i koji je sadržavao završni rad, ali koji uopšte nije bio vrednovan sa ECTS bodovima.

Dakle, prema NPP-u iz 2011. godine, Elmedinu Konakoviću nedostaje 15 ECTS bodova.

KUIP pokušava ovo da „opravda“ tako što konstatuje da je Zakon o visokom obrazovanju omogućavao nastavak započetog studija po NPP-u prema kojem je student upisao studij.

Međutim, FASTO još 19. 5. 2009. godine obavijestio Rektorat UNSA da je završena ekvivalencijia za sticanje diploma studenata Smjera za školovanje trenera i kadrova za sport (i to za njih 266) uz molbu da se odobri štampanje diploma. Dakle, proizlazi da nakon završetka ekvivalencije nije bilo više moguće slušati nastavu ili polagati ispite prema NPP-u iz 2006. i 2007. godine, jer je FASTO konstatovao i obavijestio UNSA da je okončao taj proces. Na ovom pitanju se može utvrditi pristranost i neprofesionalnost KUIP-a.

Nastavit će se