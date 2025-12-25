Večeras muslimani obilježavaju Noć želja

Večeras je s akšam-namazom nastupila mubarek noć Lejletur-regaib, koju muslimani tradicionalno obilježavaju uoči prvog petka u mjesecu redžebu.

U Noći želja, hazreti Amina je osjetila da je zanijela svoga sina Muhammeda, a.s. Muslimani širom svijeta koriste ovu mubarek noć, kao i dane odabranih mjeseci redžeba i ša'bana, za dobrovoljne ibadete i zahvalnost Bogu na neizmjernom dobru s kojim je svim svjetovima poslan pejgamber Muhammed, a.s.

U našoj tradiciji, tri blagoslovljena mjeseca spomenuta u dovi poslanika Muhammeda, a.s., nazivaju se još i "učajluci". Ovaj naziv je nastao od turskih riječi: "uč" što znači – tri i riječi – "ajluk", što znači – mjesec.

Vjerujući u posebnu nagradu za ibadet u ovim mjesecima, naročito pobožni vjernici tradicionalno poste "učajluke", pokazujući tim činom bogobojaznosti i pokornosti Bogu snažnu vjeru i nadu da će tromjesečnim postom, ustezanjem od grijeha, savladavanjem nagona i pojačanom samokontrolom dosegnuti neizmjerni bereket ovih mjeseci, naveli su iz Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH.