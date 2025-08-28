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"POKREĆE ME ISUS HRIST"

Skandal u SAD: Političarka spalila Kur'an uz niz uvreda

Gomez ima historiju korištenja neukusnih taktika i mržnje protiv muslimana, crnaca i imigranata u pokušaju da stekne slavu i uđe u politiku

Predizborna kampanja Gomez. Instagram

A. P.

28.8.2025

Društevnim mrežama kruži video Valentine Gomez, gdje vidno pali primjerak Kur'ana. Gomez je kandidatkinja za 31. kongresni okrug Teksasa. Ovaj potez doveo je do njene zabrane na svim glavnim platformama društvenih mreža osim na "X"-u.

Krajnje desničarska MAGA (pristalice Trampa) kandidatkinja koja se takmiči kao republikanka, izazvala je bijes predizbornim oglasom u kojem bacačem plamena uništava svetu knjigu, te tvrdi kako je Amerika isključivo kršćanska nacija, a muslimane naziva teroristima.

- Postoji samo jedan pravi Bog, a to je Bog Izraela - izjavila je ova radikalna desničarka.

Muslimani predstavljaju skroman, ali sve veći segment populacije unutar Sjedinjenih Država. Diskriminacija i napadi na muslimane i Arape u SAD dostigli su novi vrhunac 2024. godine usred izraelskog genocida u Gazi. 

Gomez, koja je rođena u Kolumbiji, političarka je koja nije postigla uspjeh. Ona ima historiju korištenja neukusnih taktika i mržnje protiv muslimana, crnaca i imigranata u pokušaju da stekne slavu i uđe u politiku.

Gomez zaključuje svoj nedavni video izjavom da je pokreće Isus Hrist. Na ovaj način je izazvala gorčinu i bijes ljudi na mrežama.

- Napustite moju državu, mi nemamo mjesta za netolerantne i mrzilačke ljude koji ne vjeruju u osnovna ljudska prava kao što je prvi amandman koji omogućava slobodu vjeroispovijesti, zašto ne naučite osnove prije nego što se kandidujete za funkciju - poručile su joj nekadašnje pristalice.

Ričard Grenel (Richard Grenell), specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trumpa za posebne misije, također je kritikovao Gomez zbog nepoštovanja Prvog amandmana na Ustav SAD-a.

- Prestanite ugrožavati sam Prvi amandman na Ustav koji su uspostavili naši preci. Ustav SAD garantuje slobodu vjeroispovijesti. Ne razumijete dobro naše slobode - napisao je na "X"-u.

# MUSLIMANI
# ISLAM
# REPUBLIKANCI
# KUR'AN
# SKANDAL
# DONALD TRAMP
# DRUŠTVENE MREŽE
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