Skandal u SAD: Političarka spalila Kur'an uz niz uvreda

Društevnim mrežama kruži video Valentine Gomez, gdje vidno pali primjerak Kur'ana. Gomez je kandidatkinja za 31. kongresni okrug Teksasa. Ovaj potez doveo je do njene zabrane na svim glavnim platformama društvenih mreža osim na "X"-u.

Krajnje desničarska MAGA (pristalice Trampa) kandidatkinja koja se takmiči kao republikanka, izazvala je bijes predizbornim oglasom u kojem bacačem plamena uništava svetu knjigu, te tvrdi kako je Amerika isključivo kršćanska nacija, a muslimane naziva teroristima.

- Postoji samo jedan pravi Bog, a to je Bog Izraela - izjavila je ova radikalna desničarka.

Muslimani predstavljaju skroman, ali sve veći segment populacije unutar Sjedinjenih Država. Diskriminacija i napadi na muslimane i Arape u SAD dostigli su novi vrhunac 2024. godine usred izraelskog genocida u Gazi.

Gomez, koja je rođena u Kolumbiji, političarka je koja nije postigla uspjeh. Ona ima historiju korištenja neukusnih taktika i mržnje protiv muslimana, crnaca i imigranata u pokušaju da stekne slavu i uđe u politiku.