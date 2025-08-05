Politički sukob: Republikanci žele hapsiti demokrate, oni napustili državu

Republikanska stranka u Teksasu pokušava da izmjenom izbornih distrikta poveća broj svojih državnih zastupnika iz ovog dijela SAD.

Kao odgovor na ovaj pokušaj, zastupnici u Kongresu savezne države Teksas iz Demokratske stranke su napustili ovu teritoriju, čime je srušen kvorum i onemogućeno crtanje novih granica izbornih distrikta.

Republikanski političari iz Teksasa su izdali "civilne naloge za hapšenje", ali su oni validni samo unutar ove savezne države.

Demokratski zastupnici su trenutno van Teksasa i nalaze se u više drugih saveznih država, te se bez njih ne može održati sjednica Predstavničkog doma teksaškog Kongresa.

Inače, pitanje crtanja novih izbornih distrikta je izrazito polarizirajuće u SAD-u.