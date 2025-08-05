Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZDALI NALOGE

Politički sukob: Republikanci žele hapsiti demokrate, oni napustili državu

Iako je u fokusu republikanski pokušaj da se promijeni mapa izbornih distrikta, ovo je čest slučaj i u državama koje kontrolišu demokrate

Sukob demokrata i republikanaca. CNN

Dž. R.

5.8.2025

Republikanska stranka u Teksasu pokušava da izmjenom izbornih distrikta poveća broj svojih državnih zastupnika iz ovog dijela SAD.

Kao odgovor na ovaj pokušaj, zastupnici u Kongresu savezne države Teksas iz Demokratske stranke su napustili ovu teritoriju, čime je srušen kvorum i onemogućeno crtanje novih granica izbornih distrikta.

Republikanski političari iz Teksasa su izdali "civilne naloge za hapšenje", ali su oni validni samo unutar ove savezne države.

Demokratski zastupnici su trenutno van Teksasa i nalaze se u više drugih saveznih država, te se bez njih ne može održati sjednica Predstavničkog doma teksaškog Kongresa.

Inače, pitanje crtanja novih izbornih distrikta je izrazito polarizirajuće u SAD-u.

Ovi izborni distrikti, koji su u nadležnosti saveznih država i njenih institucija, se često mijenjaju, a najčešće se crtaju u skladu s politikom stranke koja ima dovoljnu snagu da promijeni izbornu mapu.

Cijeli proces, koji se u Americi naziva "gerrymandering", je kontroverzan jer se obično precrtavaju distrikti na način da se osigura, ili barem povećaju šanse, pobjeda za stranku koja crta novu mapu.

Iako je u fokusu republikanski pokušaj da se promijeni mapa izbornih distrikta, ovo je čest slučaj i u državama koje kontrolišu demokrate. Raniji pokušaji da se "gerrymandering" stavi van zakona nisu imali potrebnu političku podršku.

# TEKSAS
# REPUBLIKANCI
# DEMOKRATE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.