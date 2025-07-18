Jurnjava ukradenim autom u Teksasu završila tragedijom: Četiri osobe poginule i 16 povrijeđenih

Četiri osobe su poginule, a 16 ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u San Antoniju, u saveznoj državi Teksas. Prema navodima policije, tragediju je izazvao vozač ukradenog automobila koji je velikom brzinom udario u autobus i prouzrokovao lančani sudar.

Dvoje putnika iz autobusa preminulo je na mjestu nesreće, dok su još dvije osobe podlegle povredama u bolnici. Među povrijeđenima su i djeca, kao i starije osobe, potvrdio je načelnik policije Vilijam Mekmanus (William McManus).

Sve je počelo kada je ukradeni "kamaro" udario u prikolicu koju je vukao autobus. Od siline udara, vozač autobusa je izgubio kontrolu nad vozilom, koje je potom udarilo u zaštitnu ogradu. U tom trenutku na autobus je naletio i tegljač, što je izazvalo prevrtanje autobusa na bok. Policija je saopćila da je nekoliko putnika ispalo iz vozila tokom prevrtanja.

Policija je saopćila da je više osoba iz ukradenog "kamara" pobjeglo s mjesta nesreće, ne pruživši pomoć povrijeđenima. Prema dostupnim informacijama, najmanje jedna od tih osoba bila je naoružana.

Bjegunci još uvijek nisu pronađeni ni identifikovani, a potraga je u toku, prenosi NBC News.