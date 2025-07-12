Tramp doputovao u Teksas kako bi procijenio štetu nakon poplava

Američki predsjednik Donald Tramp, zajedno sa suprugom Melanijom Tramp, posjetio je saveznu državu Teksas kako bi procijenio štetu od prošlosedmičnih bujičnih poplava u kojima je poginulo najmanje 120 ljudi.

- Prva dama i ja smo ovdje u Teksasu kako bismo izrazili ljubav, podršku i patnju cijele naše nacije nakon ove zaista strašne i smrtonosne poplave - rekao je Tramp na sastanku s interventnim službama i zvaničnicima za poplave rijeke Guadalupe u blizini Kerrvillea.

Rekao je da je spasilačka ekipa Obalne straže spasila 169 djece u Kampu Mystic, kršćanskom kampu za djevojke u blizini Hunta, u zapadnom okrugu Kerr.

- Potraga za nestalima se nastavlja - rekao je, dodajući da njegova administracija čini "sve što je u njenoj moći" da pomogne Teksasu.

Federalna agencija za upravljanje u hitnim slučajevima (FEMA) rasporedila je više jedinica za hitne intervencije, rekao je Trump.

- Također poduzimamo historijske mjere kako bismo osigurali da se takva noćna mora nikada više ne ponovi - dodao je.

Pojačane su kritike o načinu na koji je administracija postupala s poplavama u Teksasu, a kao razlog se navode napori za smanjenje finansiranja agencija za odgovor na katastrofe, klimu i vremenske prilike.