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VJETAR SLAB DO UMJEREN

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Avaz

A. O.

27.12.2025

Na jugu i jugozapadu BiH danas se očekuje sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. 

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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