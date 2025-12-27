Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Na jugu i jugozapadu BiH danas se očekuje sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.