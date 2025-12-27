Oko 19.000 građana BiH dočekuje praznike u siromaštvu

Dok se većina ljudi raduje praznicima, ukrašava domove i planira praznične trpeze, postoje porodice i djeca kojima Nova godina neće donijeti radost, nadu i blagostanje.

Oko 19 hiljada građana naše zemlje hrani se u javnim kuhinjama, a procjene su da skoro svaki peti stanovnik u BiH ne može sebi priuštiti ni jedan obrok dnevno.

Za oko 19.000 građana naše zemlje jutro počinje čekanjem u redu za obrok na punktu narodne kuhinje. Dok se jedni raduju praznicima i ukrašavaju domove, drugima će praznični obrok zavisiti od solidarnosti i empatije društva.

Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava govorio je za BHRT.

- Neki će ove praznike dočekati veoma skromno, s rješavanjem osnovnih pitanja, maltene ogrjeva, dok su drugi već u skijaškim centrima u Italiji, Austriji i Švicarskoj.“

Penzioneri doslovno jedva sastavljaju kraj s krajem, a djeca žive u siromaštvu, dok veliki broj građana napušta BiH. Da sve više građana dočekuje praznike u siromaštvu i ispod granice dostojanstva, pokazuju i podaci Crvenog krsta.

Razna oboljenja

Aleksandar Savić, sekretar Crvenog krsta Bijeljina istakao je kako im se građani obraćaju svaki dan sve više.

- Kod nas su krajnji i veoma teški slučajevi, mnogo tu ima raznih oboljenja, stvari na koje ne možemo da utičemo. Mi stvaramo jednu bazu, pravimo socijalnu kartu – istakao je.

U ovom periodu godine organizuju se brojne humanitarne akcije i pozivi na solidarnost i empatiju ljudi.

Mitar Škorić, šef Odsjeka za zajedničke poslove grada Bijeljina kazao je da već 20 godina isti donatori i gradska uprava obezbjeđuju praznične pakete.

Namirnice za praznike

Aleksandar Đurđević, direktor Centra za socijalni rad Bijeljina rekao je da će dobiti svi oni korisnici javne kuhinje, njih 306.

- Naši sugrađani već prije Nove godine imaju to na raspolaganju kako bi mogli nabaviti sebi namirnice za praznike – naveo je on.

Za praznike je prikupljeno oko 20.000 KM, od čega je oko 15.000 uplatama na žiro račun, a ostatak u robi. Iako su solidarnost i empatija posebno izraženi tokom praznika, to je samo vrh ledenog brijega i kratkoročna olakšica. Organizacije civilnog društva i institucije saglasne su u jednom: pomoć je važna, ali promjena je moguća jedino ako se država i lokalne zajednice uključe dugoročno sistemskim mjerama.